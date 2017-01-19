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Ольга Солнце из "Дома-2" встретила мужчину мечты

Ольга Солнце. Фото: instagram.com/solntcezvezda
Поклонники надеются, что бывшая участница скандального телепроекта теперь точно выйдет замуж. Избранник у нее юный, но амбициозный.
прочитано 779 раз

Ольга Николаева, больше известная как Солнце, наконец-то встретила своего суженого. Осчастливил ее юный маркетолог по имени Никита. Они познакомились на свадьбе подруги Ольги певицы Корнелии Манго. И с тех пор вот уже полгода не расстаются.

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"С Олей мы стояли в кругу друзей на свадьбе и болтали, потом отошли и начали обсуждать работу, планы, – рассказал Никита. – Мне было с ней настолько комфортно и интересно, что я ждал начала танцев, чтобы пригласить ее. Когда мы прижались друг к другу во время DJ-сета, я понял, что отпускать ее не хочу".

"Правда, Ольга не дела ухажеру номер телефона. Тогда он написал ей в социальной сети, узнал адрес и прислал огромный букет белых роз. "Прежде чем увидеться во второй раз, я проштудировал интернет, прочитал, что она любит, чем увлекается, ведь "Дом-2" я никогда не смотрел. Через три дня переписки мне удалось ее "зацепить", и Оля позвала меня на дачу к друзьям. Та поездка и стала отправной точкой", – уверяет избранник бывшей участницы "Дома-2"

"Она позволила хотя бы ухаживать за ней. Через месяц Оля наконец-то сдалась. Я узнал ее настоящую. Меня привлекла в ней ее целеустремленность. Она могла остановиться на телепроекте, но пошла дальше. Сейчас, например, инвестициями занимается, мы обсуждаем общий бизнес", – цитирует возлюбленного Ольги журнал StarHit.

Поклонники радуются таком повороту событий и надеются на скорую свадьбу. Ведь все помнят отношения Солнца с Маем Абрикосовым. Ольга даже собиралась за него замуж, но планам не суждено было исполниться. После ухода Ольги из "Дома-2" прошло уже девять лет, но только сейчас она снова стала счастливой.

Автор: Иван Губкин19 января 2017, 09:44
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Самые красивые участницы "Дома-2"

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