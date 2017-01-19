Беременность украсила жену Прилучного

Супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце призналась, что беременность ей к лицу. Когда актриса ждала дочку Мию, будущей матери все говорили, что она очень похорошела.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце являются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Актеры познакомились на съемках сериала "Закрытая школа" и влюбились. Летом в 2011 году они тайно расписались в одном из московских ЗАГСов. 11 января 2013 года у супругов родился сын Тимофей, а 3 марта 2016 года появилась на свет лапочка-дочка, которую назвали Мией.

Так вышло, что оба раза в период беременности Агата активно работала. Ожидая сына, она играла в "Закрытой школе". Вынашивая второго ребенка, Муцениеце снималась в комедийном сериале "Гражданский брак" на ТНТ.

"Я узнала о том, что жду дочку, уже во время съемок. Это стало сюрпризом и для меня, и для продюсеров. Я пообещала, что беременность не повлияет на работу, так и произошло. Беременность мне легко дается. Моя жизнь не меняется никак – только живот растет", – отметила артистка.

Работа над "Гражданским браком" закончилась в декабре, а в марте жена Прилучного родила. "Последний месяц съемок прикрывала животик свободной одеждой. Плюс операторы – большие профессионалы, снимали меня так, что ничего особо не заметно. К тому же все говорили, что беременность мне к лицу – я очень похорошела, когда ждала дочку, – с улыбкой рассказала Муцениеце. – Кстати, когда я ждала Тимоху, снималась в "Закрытой школе". Так что это стало традицией. Паше сложно бороться с моим желанием работать в любом положении. Я очень люблю свою профессию и никогда не позволю никаким обстоятельствам мешать моей самореализации. Иначе сойду с ума, начну депрессовать и заниматься самоедством. Хотя Паша бесится, когда я на съемках или мероприятиях".

Фото опубликовано @okmagazine_ru Дек 14 2016 в 2:21 PST

Актриса призналась, что ее темпераментный супруг еще и очень ревнивый. "Ему будет спокойно, если меня никто, кроме него, не увидит или я буду ходить в закрытой одежде, – иронизирует эффектная Агата. – В этом смысле Паше тяжело, но он знал, кого берет в жены. Я всегда боролась за самодостаточность, мне важно самой зарабатывать. Хотя у нас с мужем все общее, мне приятно самой покупать подарки детям, Паше. Полностью сидеть на шее у мужа неправильно".

Фото опубликовано Павел Прилучный (@pavel_priluchniy) Дек 30 2016 в 11:14 PST

Появление в доме маленьких детей не разрушило романтику в отношениях пары. "В декабре на неделю летали вдвоем с Пашей в романтическое путешествие в Барселону. Всегда нужно поддерживать огонек в отношениях. В будни Паша после работы хочет к себе внимания, а я часто хочу спать в 11 вечера, потому что Мия встает в шесть утра. Именно поэтому нужны такие путешествия: первый день отсыпной, а потом уделяем все время друг другу, – цитирует счастливую супругу сайт "Телепрограмма". – Необязательно улетать за границу – если нет такой возможности, то можно поехать в загородный санаторий на пару дней, но вдвоем. А в конце января мы летим в теплую страну на море уже всей семьей".