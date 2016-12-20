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Внезапные роды жены шокировали Прилучного
На презентацию комедийного сериала "Гражданский брак", который с 9 января будут показывать на ТНТ, исполнительница главной роли Агата Муцениеце пришла вместе с супругом Павлом Прилучным – звездой сериала "Мажор". Он, несмотря на то что не играл в этом фильме, очень переживал за жену, которой пришлось на экране целоваться с другим мужчиной.
А вот когда в марте этого года Агата рожала второго ребенка, Павла рядом не было. "Первые роды у меня были естественные, но на вторых пришлось прибегнуть к кесареву сечению, поскольку любимая доченька Мия сидела ножками вниз, – рассказала изданию Dni.Ru актриса. – Я приехала на осмотр в перинатальный медицинский центр еще до начала схваток, поскольку там были хорошие доктора, которым я доверяла. Они мне ставили срок родов на десятые числа марта, а было только третье. Но с осмотра домой врачи меня больше не отпустили, сказали, что надо кесарить, поскольку не все благополучно. Для меня такая поспешность стала неожиданностью. Меня положили, включили музыку – раз, и я уже родила".
"Паша в это время был в Питере на съемках "Мажор-2" и просто не успел приехать на роды, хотя и очень хотел, – призналась Агата. – Когда я позвонила ему из реанимации и сообщила, что рожаю, эта новость стала шоком для мужа. Он сказал: "Ты прикалываешься сейчас? Не может быть!" Паша разнервничался больше, чем я, пришлось его успокаивать".
Напомним, три года назад у Агаты и Павла родился сын Тимофей. По словам актрисы, мальчик знает, что его родители – знаменитости, и гордится, когда видит их на экране.
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