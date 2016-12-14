Прилучный впервые показал лицо дочки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его супруга Агата Муцениеце впервые показали лицо своей маленькой дочки Мии. Супруги дали откровенное интервью о личной жизни.

Павел, Агата и их дети Мия и Тимофей украсили обложку журнала ОК!. Раньше Муцениеце и Прилучный скрывали лицо дочки от посторонних, выкладывая в соцсети только те фото, где она спиной к камере. Малышка появилась на свет в начале марта этого года. Тимофею сейчас четыре года.

В интервью изданию Агата рассказала о беременности. "Уже в процессе съемок я узнала, что жду ребенка, притом нахожусь на третьем месяце. Это был сюрприз для всех. Шел декабрь, а в марте я родила, – с улыбкой вспоминает актриса. – Пока снимали, я уговаривала Мию не расти так быстро, сидела на диете, на правильном питании: овощи, фрукты, курица вареная... Я смотрела материал со съемок, вроде там не видно".

У детей четы разные темпераменты. "Вот, кстати, еще к сравнению характеров: Тимофея всегда можно было отдать на руки кому угодно, он был очень доверчивым, а Мия идет только к тем, кого знает. Если ее чужой возьмет на руки, она забьется в истерике", – рассказала Муцениеце.

Фото опубликовано @okmagazine_ru Дек 14 2016 в 2:21 PST

Востребованный Прилучный страдает от недостатка общения с детьми. "Тимофей меня как-то спросил: "Папа, а где ты живешь?" Я намекнул, что с ними, но он сказал: "Нет, я с мамой живу, а у тебя есть свой дом?" Я беру много работы не потому, что я хочу везде сниматься. Есть определенные обязанности, которые нужно выполнять: достроить дом и так далее... Потом возьму перерыв и буду сниматься только в том, что мне нравится", – поделился планами артист.

Фото опубликовано Agata M (@agataagata) Мар 9 2016 в 7:06 PST

К слову, как-то раз в другом интервью Агата разоткровенничалась о своих ссорах с эмоциональным мужем. Их отношения кажутся идеальными, но, по словам Муцениеце, все не так безоблачно. К примеру, во время съемок сериала "Квест" Прилучный приревновал жену к оператору. "Пришли домой – подрались. Били посуду. Паша кричал, что завтра же подаст на развод", – рассказала жена звезды сериала "Мажор".

Агата может молчать долго, но и у нее терпение не железное. "Когда совсем допекут – отвечу так, что мало не покажется. Слово за слово – и понеслось. Летят чашки и тарелки. В тот раз мы буквально разнесли съемную квартиру в Риге, даже дверь выбили. Наутро заметали следы, ремонтировали. Паша просил прощения: ну что поделаешь, такой уж вспыльчивый. Ребенок, к счастью, ничего этого не видел, он гостил у моей мамы. И не увидит никогда, обещаю: скандалить при детях – последнее дело", – считает Муцениеце.