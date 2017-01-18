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Гусев из "Дома-2" уехал из страны с сыном и любовницей
На одном из снимков – Антон, плещущийся в бассейне вместе с мальчиком. На обоих – ярко-красные кепки. "У сына папины глаза и упертый нрав. Докажет праведность свою, пусть даже он не прав. Достигнет, сможет, лучшим быть ему совсем легко. Смотрю и сердце екает: пойдет он далеко"... – подписал снимок Гусев-старший.
На другой фотографии малыш запечатлен на фоне заката. "А знаете, как это здорово – по-настоящему быть счастливым!" – поделился с подписчиками Гусев.
Судя по всему, мужчина взял на курорт и новую возлюбленную Викторию Романец, с которой начал встречаться после расставания с матерью Даниэля, Евгенией Феофилактовой. Виктория позирует в роскошных нарядах. "Сокровище мое", – подписал Антон одну из фотографий.
Как писали Dni.Ru, недавно Гусев посещал Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. До этого молодой человек сделал пластику верхних и нижних век.
Антон Гусев и Евгения Феофилактова развелись в конце декабря. Экс-участник "Дома-2" утверждал, что девушка не создана для семьи и уделяла их сыну мало внимания.
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