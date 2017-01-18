Гусев из "Дома-2" уехал из страны с сыном и любовницей

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Антон Гусев уехал в отпуск в Дубай вместе с новой возлюбленной Викторией Романец и шестилетним сыном Даниэлем. Молодой человек публикует в микроблоге фотографии с курорта.

На одном из снимков – Антон, плещущийся в бассейне вместе с мальчиком. На обоих – ярко-красные кепки. "У сына папины глаза и упертый нрав. Докажет праведность свою, пусть даже он не прав. Достигнет, сможет, лучшим быть ему совсем легко. Смотрю и сердце екает: пойдет он далеко"... – подписал снимок Гусев-старший.

Фото опубликовано ANTON GUSEV 27 years ����️⛳️ (@antongusev89) Янв 17 2017 в 5:47 PST

На другой фотографии малыш запечатлен на фоне заката. "А знаете, как это здорово – по-настоящему быть счастливым!" – поделился с подписчиками Гусев.

Фото опубликовано ANTON GUSEV 27 years ����️⛳️ (@antongusev89) Янв 17 2017 в 6:33 PST

Судя по всему, мужчина взял на курорт и новую возлюбленную Викторию Романец, с которой начал встречаться после расставания с матерью Даниэля, Евгенией Феофилактовой. Виктория позирует в роскошных нарядах. "Сокровище мое", – подписал Антон одну из фотографий.

Фото опубликовано ANTON GUSEV 27 years ����️⛳️ (@antongusev89) Янв 17 2017 в 11:02 PST

Как писали Dni.Ru, недавно Гусев посещал Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. До этого молодой человек сделал пластику верхних и нижних век.

Антон Гусев и Евгения Феофилактова развелись в конце декабря. Экс-участник "Дома-2" утверждал, что девушка не создана для семьи и уделяла их сыну мало внимания.