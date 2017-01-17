Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью

Автор петиции проиграл Пугачевой Воробьев извинился после измены Джигурда о драке с Корчевниковым Рынска борется с отвращением Дом-2
Шоу-бизнес

У Воробьева случился эмоциональный взрыв

Представитель артиста о скандальной измене его возлюбленной
Шоу-бизнес

Шаляпин приходит в себя после трагедии

Потеряв близкую подругу, исполнитель народной песни улетел за океан
партнеры
Вторник 17 января
Лента новостей
21:55
Американцы разлюбили Трампа
21:40
Главы Донбасса и ЛНР прибыли в Крым
21:29
Бастрыкин посмертно наградил Доктора Лизу
21:11
Командиру самолета А320 стало плохо в небе над Москвой
20:52
Депутатов хотят лишить пенсионных доплат
20:48
Москвич облил себя кислотой после ссоры с собутыльником
20:33
Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей
20:32
Создана новая вакцина от туберкулеза
20:12
В Москве неизвестные на иномарке похитили мужчину
20:08
Жириновский придумал "холодный душ" для автохамов
19:56
Ученые назвали самый депрессивный день в году
19:19
В Москве женщина попала под колеса (видео)
19:02
Шутники КВН поссорили Москву и Баку
19:01
На северо-западе Москвы вспыхнул пожар
18:58
Мара Багдасарян обжаловала арест
18:49
В Киеве предсказали распад НАТО
18:42
Путин ограничил зарплату главы Пенсионного фонда
18:31
Названы самые дорогие футболисты мира
18:29
Какие продукты стоит есть зимой
18:16
Трамп смешал Туска с Юнкером
18:15
Под Москвой автобус столкнулся с легковушкой
18:08
Как запрограммировать себя на успех
18:02
У Уткина появилась собственная программа
17:59
Стриптизерши хотят получить должностные инструкции
17:49
На Ямале нашли "золотые" детсады
17:46
Мужчина провалился под лед в Москве
17:42
Украина подала в суд на Россию
17:36
Под Вологдой сгорел перевозивший детей автобус
17:30
Видео со скандальной свадьбы полицейского с Рублевки
17:29
Раскрыты секреты "налога на тунеядцев"
17:13
Кому нужны профстандарты
17:01
Названа причина сбоя на Московской бирже
16:55
Яценюк раскланялся перед Байденом
16:54
Володин соболезнует жертвам авиакатастрофы в Киргизии
16:27
Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
16:16
Против директора "Тодеса" возбудили дело за стрельбу
16:04
Художник Павленский сбежал из России из-за изнасилования
16:00
Украина перенаправит поезда из России в Европу
15:58
В тире в центре Москвы девушка прострелила себе ногу
15:55
В Москве простились с жертвами катастрофы Ту-154
15:53
Полицейский из "танцующего" кортежа оказался другом Багдасарян
15:31
Карманник-мажор прокатил полицейского на капоте внедорожника (видео)
15:16
Счастливая Елизавета II вышла в свет назло завистникам
15:12
На Московской бирже приостановлены торги
15:09
Заявления Трампа обеспокоили НАТО
15:03
Когда на Земле появится первый триллионер
14:59
Гостиничная сеть Hilton анонсировала зимнюю распродажу
14:55
Значение имени Сергей
14:50
Украинский канал уволит сотрудников за "Битву экстрасенсов"
14:46
Гонщицу Мару Багдасарян могли подставить
14:43
Российские ученые создали нано-убийцу рака
14:37
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
14:10
Русская модель заняла место Меланьи Трамп
14:09
"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть
14:06
Найден способ похудения без диет и тренировок
14:06
Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах
13:57
Стюардессу EasyJet уволили за съеденный сэндвич
13:56
Порошенко привиделся обнадеживающий сигнал от Трампа
13:53
Супермодель подарила миллион знаменитому бомжу
13:52
Обаму шокировал авторитет Путина в США
13:42
Курникова и Иглесиас показали малыша
13:38
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
13:29
С Доктором Лизой простились по старинной традиции
13:27
Мнение: Audi Q7, или дорожные внедоразумения
13:23
Полицейский с Рублевки возмутил россиян свадебной гонкой
13:17
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым
13:13
С Доктором Лизой прощались целыми семьями
13:10
Обнажившуюся Глюк`Ozу поймали на обмане
13:07
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
12:59
На месте пожара в Мытищах нашли два тела
12:47
Владимир Вдовиченков: Нам надо расстаться
12:39
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой
12:36
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов
12:28
Мужчине стало плохо у гроба Доктора Лизы
12:25
Самые опасные продукты на российских рынках
12:23
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры
12:19
Яна Чурикова о своей беременности
12:15
На похудевшем Пореченкове висит одежда
12:15
Жилой дом в Химках затопило нечистотами (видео)
12:12
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
12:05
Дубовицкая о перенесенной Задорновым операции
12:00
Михаил Пореченков сильно изменился
11:57
Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747
11:51
Джо Байден прилетел в Киев
11:44
Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения Ту-154
11:40
Трусливый Порошенко спрятался от украинцев
11:36
Панайотов сошелся с Лепсом после шоу "Голос"
11:35
Студентов лишили льготных кредитов на образование
11:33
В Калининграде хпосмеялись над стеной Литвы
11:25
Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
11:20
Полиция заинтересовалась смертью экс-певицы "Лицея"
11:18
Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским
11:03
Звезда "Адской кухни" попала в смертельное ДТП вместе с матерью
11:01
Джигурда высказался о драке с Корчевниковым
10:51
Под Челябинском ребенок прострелил глаз младшему брату
10:46
Володин простился с Доктором Лизой
10:46
Алексей Воробьев извинился после измены
10:42
На шикарной свадьбе невесту обругали за грязные волосы
10:33
Сенаторов обеспокоили цены на жилье
10:18
В Москве началось прощание с Доктором Лизой

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Шоу-бизнес

Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью

Ольга Бузова. Фото: vk.com/olgabuzova
Роман Третьяков уверяет, что Ольга "уработала" его по полной. Такого напора он не ожидал!
прочитано 1569 раз

Героем первого выпуска нового шоу "Открытый микрофон", которое на канале ТНТ стартует 27 января, стал бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Роман Третьяков. Когда-то его с Ольгой Бузовой пара считались самой романтичной на скандальном проекте. В 2006 году у Бузовой с Третьяковым даже вышла книга "Роман с Бузовой. История самой красивой любви".

ПО ТЕМЕ

Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка

Дмитрию Тарасову осталось три дня

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Три года они строили отношения, но когда в августе 2007-го года Роман Третьяков по "семейным обстоятельствам" покинул реалити-шоу, Ольга за ним не пошла. А ведь он придумывал творческие проекты, подыскивал квартиру и работу себе и Ольге. 

Сегодня о том времени и тех отношениях Роман с удовольствием шутит в новом стендап-шоу. "Мне сложно говорить про Бузову и про отношения с ней, – уверяет Третьяков. – Люди это чувствуют, подходят ко мне и говорят: "Вот, посмотри, какая Оля стала молодец! И телепередачу ведет, и в сериалах снимается, и своя линия одежды! Вот где она и где ты? Не обидно, что ты ее когда-то бросил?" Обидно, что человек, который у всей страны ассоциируется с глупостью, уработал меня по полной!".

Сама Бузова, напомним, в конце прошлого года официально расторгла брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ее гонорар во время работы на шоу "Дом-2" составлял, как говорят, 50 миллионов рублей в год. А за ведение каждого новогоднего корпоратива она, по слухам, получает примерно 600 тысяч рублей. Так что Оля снова – завидная невеста.

Автор: Иван Губкин17 января 2017, 00:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похабные наряды Бузовой и Шульгиной

567

комментарии

Политика

Американцы разлюбили Трампа
Шутники КВН поссорили Москву и Баку
В Киеве предсказали распад НАТО
Украина подала в суд на Россию

Шоу-бизнес

Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью
У Воробьева случился эмоциональный взрыв
Шаляпин приходит в себя после трагедии
Неожиданные подробности разрыва Кончаловского и Толкалиной

Проишествия

Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Lifestyle

Художник Павленский сбежал из России из-за изнасилования
С Доктором Лизой простились по старинной традиции
Украинский канал уволит сотрудников за "Битву экстрасенсов"
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
Шоу-бизнес

На шикарной свадьбе невесту обругали за грязные волосы

Российские звезды погуляли на торжестве внучки миллиардера
Шоу-бизнес

На похудевшем Пореченкове висит одежда

Известный актер скинул десятки лишних кило и находится в прекрасной форме
Происшествия

Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747

Пассажирка автобуса увидела столб огня
Lifestyle

Какие продукты стоит есть зимой

К формированию своего рациона в это время года нужно относиться с особенной тщательностью

Гороскоп

Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
Тайны характера Евгения Плющенко

Фоторепортажи

С Доктором Лизой прощались целыми семьями
Михаил Пореченков сильно изменился
Ходченкова показала фигуру в купальнике
Красотки токийского автосалона-2017

Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию

Регионы

Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru