Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью

Роман Третьяков уверяет, что Ольга "уработала" его по полной. Такого напора он не ожидал!

Героем первого выпуска нового шоу "Открытый микрофон", которое на канале ТНТ стартует 27 января, стал бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Роман Третьяков. Когда-то его с Ольгой Бузовой пара считались самой романтичной на скандальном проекте. В 2006 году у Бузовой с Третьяковым даже вышла книга "Роман с Бузовой. История самой красивой любви".

Три года они строили отношения, но когда в августе 2007-го года Роман Третьяков по "семейным обстоятельствам" покинул реалити-шоу, Ольга за ним не пошла. А ведь он придумывал творческие проекты, подыскивал квартиру и работу себе и Ольге.

Сегодня о том времени и тех отношениях Роман с удовольствием шутит в новом стендап-шоу. "Мне сложно говорить про Бузову и про отношения с ней, – уверяет Третьяков. – Люди это чувствуют, подходят ко мне и говорят: "Вот, посмотри, какая Оля стала молодец! И телепередачу ведет, и в сериалах снимается, и своя линия одежды! Вот где она и где ты? Не обидно, что ты ее когда-то бросил?" Обидно, что человек, который у всей страны ассоциируется с глупостью, уработал меня по полной!".

Сама Бузова, напомним, в конце прошлого года официально расторгла брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ее гонорар во время работы на шоу "Дом-2" составлял, как говорят, 50 миллионов рублей в год. А за ведение каждого новогоднего корпоратива она, по слухам, получает примерно 600 тысяч рублей. Так что Оля снова – завидная невеста.

