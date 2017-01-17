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Бывший любовник Бузовой: Она ассоциируется с глупостью
Героем первого выпуска нового шоу "Открытый микрофон", которое на канале ТНТ стартует 27 января, стал бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Роман Третьяков. Когда-то его с Ольгой Бузовой пара считались самой романтичной на скандальном проекте. В 2006 году у Бузовой с Третьяковым даже вышла книга "Роман с Бузовой. История самой красивой любви".
Три года они строили отношения, но когда в августе 2007-го года Роман Третьяков по "семейным обстоятельствам" покинул реалити-шоу, Ольга за ним не пошла. А ведь он придумывал творческие проекты, подыскивал квартиру и работу себе и Ольге.
Сегодня о том времени и тех отношениях Роман с удовольствием шутит в новом стендап-шоу. "Мне сложно говорить про Бузову и про отношения с ней, – уверяет Третьяков. – Люди это чувствуют, подходят ко мне и говорят: "Вот, посмотри, какая Оля стала молодец! И телепередачу ведет, и в сериалах снимается, и своя линия одежды! Вот где она и где ты? Не обидно, что ты ее когда-то бросил?" Обидно, что человек, который у всей страны ассоциируется с глупостью, уработал меня по полной!".
Сама Бузова, напомним, в конце прошлого года официально расторгла брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ее гонорар во время работы на шоу "Дом-2" составлял, как говорят, 50 миллионов рублей в год. А за ведение каждого новогоднего корпоратива она, по слухам, получает примерно 600 тысяч рублей. Так что Оля снова – завидная невеста.
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