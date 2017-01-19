Поклонники надеются, что бывшая участница скандального телепроекта теперь точно выйдет замуж
Звезда "Дома-2" оголила грудь во время ныряния в прорубь
Пожалуй, ярче всех отметилась бывшая участница скандально известного телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону. Девушка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлена в момент ныряния в прорубь. "С КРЕЩЕНИЕМ😍🙏❤️ Я вас ЛЮБЛЮ😘 P.S. Первый раз зашла в прорубь🌟" – написала Кпадону.
Для того, чтобы окунуться в иордань, девушка нарядилась в свободную белую рубашку. Однако даже такой, казалось бы, праведный поступок не обошелся без скандального флера. Окунувшись с головой, Кпадону при выходе из купели умудрилась блеснуть своей грудью, к которой прилипла мокрая ткань рубашки.
Это немедленно заметили подписчики Либерж. "Смело", "А си...ки на хрен на показ(", "Молодец!!! А грудь какая красивая)))", – оценили формы девушки фанаты.
Не осталась в стороне от праздника и популярная исполнительница Анита Цой. В своем аккаунте певица выложила запись, на котором запечатлена бегущей к проруби. Сбрасывая на ходу полотенце, артистка в забавном полосатом купальнике смело нырнула в воду. Однако, в отличие от Кпадону, лишь окунулась по шею, приподняв волосы, чтобы не намокли. "Кто со мной купаться?! 😉 С Крещением Господня, любимые! И помните, что купание не является Церковным Таинством, не смывает грехи и не очищает душу. Это просто добрая традиция. Если здоровье вам позволяет и есть желание, присоединяйтесь! ❤ " – написала Анита.
А вот популярная актриса Ксения Лаврова-Глинка предпочла не нырять в прорубь, а ограничиться набором крещенской воды в бутылки. Артистка поделилась с поклонниками видео в Instagram, на котором запечатлена рядом с Донским монастырем и двумя объемными бутылями с крещенской водой. "С Крещением, милые люди!!!!" – коротко поздравила подписчиков Ксения.
В этом году отличилась Анастасия Волочкова. Любительница окунуться в ледяную водичку, балерина проводит отпуск на Мальдивах, а там с прорубями большие проблемы. Поэтому Настя ограничилась видеороликом, в котором поздравила россиян с Крещением. Для записи Волочкова облачилась в желтое платье с глубоким декольте и предстала на фоне Индийского океана. "Всех вас с Крещением!!!🙏🏻 Счастья вам и любви! Ваша мальдивская Настя.🌴 " – подписала ролик балерина.
Недавно поднявшая шумиху в СМИ Любовь Толкалина, объявившая о разрыве с Егором Кончаловским, не скучает и продолжает радовать фанатов. Так, популярная актриса продемонстрировала полностью обнаженное тело, чтобы окунуться в иордань. Впрочем, на самом интересном месте видео в ее аккаунте обрывается. Сопроводила ролик Люба записью длинной молитвы.
Олег Газманов, отдыхающий по соседству с Анастасией Волочковой на Мальдивах, окунулся в воду... Индийского океана. Популярный артист заснял себя с помощью палки для селфи. "С Великим праздником Крещения, православные! Пусть святая крещенская вода укрепит ваши души и оздоровит тело!" – сопроводил видео Газманов такой подписью.
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