Прокурор взялся за оскандалившуюся Рынску

Издевательства Божены Рынской над погибшими журналистами НТВ повлекли за собой последствия. Оскандалившейся блогершей заинтересовалась Генеральная прокуратура.

По информации отечественных СМИ, жалобы на светскую львицу, посмеявшуюся над гибелью репортеров при крушении в районе Сочи самолета Ту-154, были переданы прокурору Москвы. Теперь все публикации Божены, в том числе и удаленные, но сохраненные на скриншотах, будут тщательно изучены.

"Обращения общественников и депутатов переданы для разрешения прокурору города Москвы", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Генпрокуратуры Российской Федерации.

Вероятно, публикуя сгоряча издевательское сообщение, Рынска и представить не могла, сколько шума оно наделает. Узнав об авиакатастрофе Ту-154, Божена выразила радость по поводу гибели журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому".

Общественность бурно среагировала на ликование Рынской. На одном из сайтов Интернете за лишение российского гражданства журналистки подписалось более 170 тысяч человек. Однако сама светская львица дала понять, что не собирается повиноваться никаким решениям.

"Я не хочу уезжать. Я хочу бороться. После той травли НТВ я очень сильно закалилась. Я могу объявлять голодовку, я не подчиняюсь ни подпискам о невыезде, ни домашним арестам. Я не признаю их суд", – заявила Рынска в недавнем интервью. Более того, Божена заявила, что ее ничто не толкнет к смене места жительства.

К слову, именно репортеров телеканала, специализирующегося на скандалах, интригах, расследованиях, светская львица винит в том, что до сих пор не стала мамой. "Я испытывала страшные мучения, когда меня год травило НТВ. Это потеря ребенка, которого до сих пор я не могу сделать после того раза, это попытки самоубийства. Это осада, когда за тобой ездит машина месяц. Месяц!" – подчеркнула возмущенная Рынска.