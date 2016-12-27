На Божену Рынскую совершено нападение

Божена Рынска сообщила, что на нее совершено нападение. Скандально известная светская львица поплатилась за свои неосторожные слова о погибших в авиакатастрофе репортерах НТВ.

Травля Божены из интернета перешла в реальность. Народные мстители совершили неправомерные действия, атаковав дом, в котором проживает блогер. Поступок неизвестных попахивает вандализмом. Об инциденте пострадавшая Рынска рассказала в Facebook.

"Было совершено нападение. К нам в квартиру попытались влезть через балкон. Приехала машина А769МТ с подъемником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии НТВ (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась хозяйка квартиры и показала фото окон, облепленных портретами погибших журналистов.

"Сижу, смотрю на эти лица, думаю: стоили ли копейки, которые вы получали за ложь и травлю инакомыслящих той участи, которую вы получили в итоге? Ведь вы могли найти любую другую работу. Вы знали, чем вы занимаетесь. Служба не нос, с ней не рождаются. Вы меня травили, вы пытались сжить меня со свету в 2013 году, – напомнила сотрудникам НТВ Божена. – И вот я живу, у меня елочка, а в вашей жизни елочки не будет уже никогда. Не для вас придет весна".

Затем Рынска обратилась к людям, атаковавшим ее балкон. "Те, кто испытывает святые, хаха, якобы чувства, оскорбленные все эти, это обычные бандиты. Пролезающие в квартиры. Нарушающие закон в отношении диссидентов повсеместно. И погибшие бы по свистку, не моргнув глазом, без зазрения совести, отправились проникать в чужую квартиру и травить инакомыслящего. Пока они безнаказанны. (Хотя высыпать им на голову кошачий лоток было очень приятно). Но и их борт уже где-то стоит. На каждого такого "травильщика" найдется свой борток. Вы, ребят, на Новый год-то, летите небось куда-то? Ну, счастливого полета! Мягкой посадки!" – от всего сердца пожелала обидчикам Божена.

К слову, днем ранее журналист попытался поговорить с Боженой по домофону, но трубку взял ее сожитель. "Здравствуйте, а госпожу Божену Рынскую можно услышать?" – поинтересовался репортер. "А не пошли бы вы на... – ответил мужчина. – Ты слово из трех букв знаешь, парень? Ты молодой парень, у тебя вся жизнь впереди, ты в аду гореть будешь", – сообщил собеседник репортера. Позже мужчина несколько раз назвал журналиста мразью и предрек ему смерть. "Ты мразь, ты умрешь", – цитирует его РЕН ТВ.

Как писали Dni.Ru, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже Рынска удалила этот пост и попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства", – заявила светская львица. "Осиновый кол в могилу каждому", – добавила она.