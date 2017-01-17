Рынска разразилась бранью из-за отравления

Скандально известная журналистка Божена Рынска разразилась бранью в соцсети из-за того, что ей "отравили" отпуск. Блогерша пожаловалась на своего самого главного "вражину", который превратил ее пребывание в Майами в ад.

Божена снова негодует в Facebook из-за того, что ее покой бесцеремонно нарушили. В любой точке земли найдется тот, кто осквернит слух блогерши возмутительным шумом. В Москве – это ребятишки на детской площадке рядом с домом звезды, которую Рынска даже грозилась "залить зарином". В Майами – персонал по уборке улиц.

"Знаете, кого бы я отправила в личный, персональный ад? Кто мой настоящий вражина? Изобретатель уличных пылесосов", – огорошила своих подписчиков строгая, не переносящая нарушение тишины Божена.

Затем темпераментная журналистка обратилась непосредственно к виновнику своих страданий.

"Чувак, кто ты ты ни был, но я тебя ненавижу. Из-за тебя всегда отравлен мой отпуск в Сотогранде. Из-за тебя сегодня я не могла загорать на балконе. Рев твоей адской машины слышен даже на 20-м этаже, сволочь! – не стесняется в выражениях Рынска. – Вреда от листвы, которую век от века быстро и не напряжно счищали граблями-растопыркой, в сто раз меньше, чем ущерб от рева этой гре**ной ****и!"

Ранее подвергшаяся гонениям в России звезда соцсетей призналась, что в Америке она чувствует себя лучше. В Москве же она борется со стойким отвращением к жизни. Журналистка сейчас зализывает душевные раны после ее недавней травли на Родине. Светская львица вызвала на себя гнев общественности, когда порадовалась гибели сотрудников НТВ во время крушения Ту-154 в Черном море. Неизвестные мужчины обклеили балкон Божены портретами покойных репортеров и устроили засаду во дворе ее дома. Шквал критики обрушился на блогершу в Сети и с экранов телевизоров. В итоге, пережив сильнейшие волнения, Рынска уехала в США на довольно продолжительное время.

"В Майами я поразительно хорошо себя чувствую, – отчиталась перед поклонниками Божена. – Мне совсем не хочется жить тут постоянно, но этот месяц для меня просто чудо хорошего самочувствия. В Москве я могу встать в 12-00 в лучшем случае. Вечером мне вообще не хочется спать. Встаю я разбитая, весь день я усталая, и только к вечеру я прихожу в минимальную кондицию. А часов до пяти просто борюсь со стойким отвращением к жизни".

По словам светской львицы, в Майами удивительно комфортный климат. "Тут очень здоровая атмосфера, воздух, еда, доложу я вам. Циркадные ритмы восстанавливаются сами... Да, отеков нет вообще. Идеально подтянутое лицо. Почему отеки то ушли? Причем за три дня. Первые два дня акклиматизация. и на лодке я была простуженная, отечная. Наутро встала здоровая, и нет никаких отеков... А еще на роже никаких высыпаний. Вообще. Идеально чистое лицо. Вот что это?!" – недоумевает блогерша.