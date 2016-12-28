Мать Божены Рынской одной ногой в могиле

Из-за нарастающего скандала вокруг Божены Рынской репортеры решили взять комментарий у ее матери. Однако родительница светской львицы оказалась похлеще своей дочери, заявив, что "одной ногой в могиле" и разговаривать с не интересными ей людьми не будет.

Мать Божены Рынской Алла Константиновна уважаемый педагог, репетитор по высшей математике, кандидат технических наук, человек с большим жизненным опытом. Судя по тому, в каком году она окончила университет, ей не меньше 65 лет.

Однако внушающие уважение факты биографии женщины были полностью попраны разговором, который оставил неприятный осадок у журналиста, желающего побеседовать с матерью Божены.

Проблемы начались с самого начала. Едва представившись, репортер был перебит Аллой Константиновной. "Антон, начинать надо не с того. А начинать надо: извините за беспокойство, ваш телефон мне дал такой-то с вашего позволения", – начала поучать недоуменного журналиста мать Рынской.

Когда журналист парировал, что ее номер есть в журналисткой базе контактов, та не удовлетворилась ответом и заявила: "Это не положено. Я с людьми, которые не известно каким способом добывают мой телефон, не разговариваю".

Далее родительница Рынской заявила, что не намерена общаться с человеком, который ей глубоко не интересен. "Извините, мне с вами разговаривать не интересно. Я уже старенькая, одной ногой в могиле. И тратить время на разговоры с неинтересными мне людьми позволить себе не могу", – сообщила Алла Константиновна.

Тем не менее, журналист все же смог донести до женщины информацию, что ему хотелось бы получить комментарий относительно Божены, которую обсуждает вся страна. "Мне не интересно, что обсуждает вся страна. Вас не касается, что мне интересно, что мне не интересно! Ну, не ваше это дело! С чего вы взяли, что я должна с вами разговаривать?!" – задала риторический вопрос мать Рынской. Завершила беседу женщина просьбой больше ее не беспокоить, передает сайт "Комсомольская правда".

Ранее скандальная светская львица Божена Рынска спешно покинула свою квартиру после инцидента с фотографиями жертв Ту-154, которые активисты наклеили на ее балкон. Как утверждали соседи, Рынска собрала свои вещи в коробки, погрузила их в автомобиль и укатила.