Участников "Дома-2" обозвали в Госдуме

Скандально известное реалити-шоу "Дом-2" в очередной раз подверглось критике. На этот раз на заседании в Госдуме Виталий Милонов обозвал участников телестройки.

Депутат Виталий Милонов заявил, что участники шоу "Дом-2" живут как кролики, и призвал ликвидировать телепередачи такого формата. Данное заявление он сделал в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

"У нас институт брака десакрализован абсолютно шоу типа "Дом-2", развратными передачами, там, где они как кролики живут. Вот мы должны сейчас ликвидировать эти шоу. Мы должны сказать, что семья – священный союз, данный самим господом", – цитирует Виталия Милонова агентство "Москва".

Ранее парламентарий уже проходился по скандально известному реалити-шоу. В частности, досталось от Милонова его ведущей Ольге Бузовой, которая на тот момент находилась в бракоразводном процессе с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.

"Нужно пропагандировать подлинный смысл брачного союза. Брак – это не когда сбежались участники "Дома-2“: Оля Бузова со своим спонсором толстым, нет. Только сейчас ввели праздник любви и верности – это один день из 365 дней, когда пропагандируются любовь и верность. А в остальные дни пропагандируются Оля Бузова, "Дом-2“ и кролики нон-стоп", – заявил Виталий Милонов.

По мнению депутата, заниматься пропагандой здоровых семейных отношений должно государство. "Откуда людям взять знания и понимания об истинном смысле супружеской жизни, кто их этому учит? Везде говорят, что брак – это просто гражданский союз. Нигде не поднимаются духовные аспекты супружества. А если браки светские, то они и будут распадаться", – резюмировал Виталий.

