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Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2"
Сразу оговоримся, что Юлия Ковальчук появилась на телестройке не для того, чтобы "строить любовь". Популярная исполнительница поддержала "домочадцев" своим творчеством – выступила для них. Несмотря на то, что она стала не первой певицей, которая спела для участников скандально известного реалити-шоу (и, по всей видимости, не последней), Ковальчук решила пояснить свое появление на проекте.
"Музыка должна быть в каждом Доме..😉🔥❤️девочки и прочитав ваши первые комментарии и предвкушая последующие, хочу вам сразу ответить: для того чтобы музыка доходила до сердца – место и способы не важны!!! Вы же все умненькие у меня))) так что будьте добрее!!!! Я за это Вас всех и ЛЮБЛЮ)!!" – подписала Юлия Ковальчук фотографию, на которой запечатлена на площадке "Дома-2", на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Как и предполагала артистка, подписчики неоднозначно отнеслись к появлению своей любимицы на телепроекте. "Юльчик🌺,да пофик кто-что пишет!Все делаешь правильно!Там уже все выступили,ну кроме наверное "примадонны"😂✌️", "Какая разница, где выступать? Она же не участницей стала, приехала-спела и уехала! Думаю, гонорар был приличный, почему бы и нет 🤗😊", "Omg 😲, только не дом 2, где сборище проституток и бездельников", "Все равно не понимаю... равнозначно поставить себя на уровень домовцев... для чего?", "Юля вы умница и красавица!!!! Не обращайте внимание на лающих сабак . Дурдом не дурдом, а все смотрят))))" – так звучали комментарии подписчиков.
Отметим, что в личной жизни Ковальчук все прекрасно. Певица не первый год замужем за своим коллегой Алексеем Чумаковым. В недавнем интервью артистка отметила, что со стороны кажется, будто они с Чумаковым – "несовместимая пара".
"Я – сгусток энергии, мне надо рано вставать, срочно куда-то бежать. Леша – спокойный, он поздно встает, никуда не торопясь, пьет чай. Но хорошо, что мы быстро поняли, что не надо никого переделывать и успокоились…" , – рассказала Юлия. Исполнительница подчеркнула, что несмотря на обоюдную занятость, они с мужем всегда находят время, чтобы побыть наедине.
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