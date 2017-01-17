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Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Юля Ковальчук объяснила свое появление на "Доме-2", которое для ее многочисленных поклонников стало сенсацией. Популярная певица попросила фанатов быть "добрее".
прочитано 3171 раз

Сразу оговоримся, что Юлия Ковальчук появилась на телестройке не для того, чтобы "строить любовь". Популярная исполнительница поддержала "домочадцев" своим творчеством – выступила для них. Несмотря на то, что она стала не первой певицей, которая спела для участников скандально известного реалити-шоу (и, по всей видимости, не последней), Ковальчук решила пояснить свое появление на проекте.

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"Музыка должна быть в каждом Доме..😉🔥❤️девочки и прочитав ваши первые комментарии и предвкушая последующие, хочу вам сразу ответить: для того чтобы музыка доходила до сердца – место и способы не важны!!! Вы же все умненькие у меня))) так что будьте добрее!!!! Я за это Вас всех и ЛЮБЛЮ)!!" – подписала Юлия Ковальчук фотографию, на которой запечатлена на площадке "Дома-2", на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Как и предполагала артистка, подписчики неоднозначно отнеслись к появлению своей любимицы на телепроекте. "Юльчик🌺,да пофик кто-что пишет!Все делаешь правильно!Там уже все выступили,ну кроме наверное "примадонны"😂✌️", "Какая разница, где выступать? Она же не участницей стала, приехала-спела и уехала! Думаю, гонорар был приличный, почему бы и нет 🤗😊", "Omg 😲, только не дом 2, где сборище проституток и бездельников", "Все равно не понимаю... равнозначно поставить себя на уровень домовцев... для чего?", "Юля вы умница и красавица!!!! Не обращайте внимание на лающих сабак . Дурдом не дурдом, а все смотрят))))" – так звучали комментарии подписчиков.

Отметим, что в личной жизни Ковальчук все прекрасно. Певица не первый год замужем за своим коллегой Алексеем Чумаковым. В недавнем интервью артистка отметила, что со стороны кажется, будто они с Чумаковым – "несовместимая пара".

"Я – сгусток энергии, мне надо рано вставать, срочно куда-то бежать. Леша – спокойный, он поздно встает, никуда не торопясь, пьет чай. Но хорошо, что мы быстро поняли, что не надо никого переделывать и успокоились…" , – рассказала Юлия. Исполнительница подчеркнула, что несмотря на обоюдную занятость, они с мужем всегда находят время, чтобы побыть наедине.

Автор: Наталья Аряева17 января 2017, 09:09
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