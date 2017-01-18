Нагиев: Тараканы в голове Бузовой продолжают пировать

Дмитрий Нагиев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой. По словам шоумена, он помог ведущей "Дома-2" в момент ее бракоразводного процесса, и признал, что у его коллеги есть тараканы.

Об отношениях между Дмитрием Нагиевым и Ольгой Бузовой заговорили после того, как уже не был секретом раскол в семейной жизни ведущей "Дома-2" и ее супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Общественность узнала об интимной переписке Нагиева и Бузовой, когда якобы хакеры взломали телефон ведущей.

Пока репортеры с ног сбивались, чтобы взять комментарий у Ольги относительно того, что ее связывает с сексапильным ведущим шоу "Голос", другие журналисты решили пообщаться на ту же тему с Дмитрием.

Нагиев рассказал об отношениях с Бузовой: "В тот момент, когда у Ольги и ее мужа шел бракоразводный процесс, думаю, я ей помог. Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь – лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях. Я бы не стал накручивать и называть наши отношения чем-то большим, чем они есть на самом деле. И в тоже время не стал бы их умалять".

Дмитрий заявил, что в жизни Бузова отличается от себя экранной. "Нужно признать, что во многом Ольга Бузова – это образ, хотя, конечно, тараканы в ее голове продолжают пировать", – цитирует Дмитрия Нагиева Woman.ru.

Напомним, в самый канун Нового года, 30 декабря 2016 года, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод в одном из столичных ЗАГСов. Сейчас ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" зализывает раны в Испании. Говорят, что Ольга даже планирует остаться там на ПМЖ.