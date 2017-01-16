У Воробьева случился эмоциональный взрыв

Продюсер певца Алексея Воробьева Екатерина фон Гечмен-Вальдек прокомментировала скандальное расставание своего подопечного с возлюбленной. Недавно певец закончил отношения с девушкой – причиной, судя по всему, стала ее измена.

"Сейчас я нахожусь от Алексея по другую сторону океана, в Великобритании. Он – в Соединенных Штатах Америки. Поэтому знаю об этой истории не больше, чем вы, – пояснила Екатерина корреспонденту Dni.Ru. – Могу лишь сказать, что Алексей – чрезвычайно сдержанный человек, жесткий Козерог. Он сам не раз говорил, что отношения любят тишину, поэтому свою личную жизнь старался не афишировать. Если он написал в соцсети такое, значит, пережил настоящий эмоциональный взрыв".

Продюсер рассказала, что нечто подобное артист пережил по завершении проекта "Холостяк". "Он действительно искренне надеялся встретить на программе свою любовь, близкого человека. К сожалению, этого не случилось", – добавила она.

По словам Екатерины, сейчас Алексей снимается в одном из крупных американских сериалов, так что, скорее всего, он будет слишком занят работой, чтобы думать о личных проблемах. "Это очень масштабный проект, для того, чтобы принять в нем участие, ему пришлось отказаться от других съемок. Рабочий день у него – 12 часов", – отметила фон Гечмен-Вальдек.

Ранее исполнитель опубликовал в соцсети эмоциональный пост. "Я летел 13 часов, провел в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолета и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полете. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки – лучше предупреждайте о своих намерениях. #Любовь (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловался поклонницам Алексей.

Фото опубликовано Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Янв 15 2017 в 1:07 PST

Позже исполнитель выложил в микроблоге смайл со средним пальцем. "Это для всех моралистов, которые решили, что не стоит выставлять жизнь "напоказ". Это моя жизнь и мой гре**ный "Инстаграм". Так что при всем моем уважении идите на *** вместе с этой ш**хой", – высказался Воробьев.