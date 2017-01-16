У Воробьева случился эмоциональный взрыв

Автор петиции проиграл Пугачевой Воробьев извинился после измены Джигурда о драке с Корчевниковым Рынска борется с отвращением Дом-2
Шоу-бизнес

Шаляпин приходит в себя после трагедии

Потеряв близкую подругу, исполнитель народной песни улетел за океан
Шоу-бизнес

Неожиданные подробности разрыва Кончаловского и Толкалиной

Dni.Ru пообщались с актрисой, пережившей расставание
партнеры
Понедельник 16 января
Лента новостей
19:19
В Москве женщина попала под колеса (видео)
19:02
Шутники КВН поссорили Москву и Баку
19:01
На северо-западе Москвы вспыхнул пожар
18:58
Мара Багдасарян обжаловала арест
18:49
В Киеве предсказали распад НАТО
18:42
Путин ограничил зарплату главы Пенсионного фонда
18:31
Названы самые дорогие футболисты мира
18:29
Какие продукты стоит есть зимой
18:16
Трамп смешал Туска с Юнкером
18:15
Под Москвой автобус столкнулся с легковушкой
18:08
Как запрограммировать себя на успех
18:02
У Уткина появилась собственная программа
17:59
Стриптизерши хотят получить должностные инструкции
17:49
На Ямале нашли "золотые" детсады
17:46
Мужчина провалился под лед в Москве
17:42
Украина подала в суд на Россию
17:36
Под Вологдой сгорел перевозивший детей автобус
17:30
Видео со скандальной свадьбы полицейского с Рублевки
17:29
Раскрыты секреты "налога на тунеядцев"
17:13
Кому нужны профстандарты
17:01
Названа причина сбоя на Московской бирже
16:55
Яценюк раскланялся перед Байденом
16:54
Володин соболезнует жертвам авиакатастрофы в Киргизии
16:16
Против директора "Тодеса" возбудили дело за стрельбу
16:04
Художник Павленский сбежал из России из-за изнасилования
16:00
Украина перенаправит поезда из России в Европу
15:58
В тире в центре Москвы девушка прострелила себе ногу
15:55
В Москве простились с жертвами катастрофы Ту-154
15:31
Карманник-мажор прокатил полицейского на капоте внедорожника (видео)
15:16
Счастливая Елизавета II вышла в свет назло завистникам
15:12
На Московской бирже приостановлены торги
15:09
Заявления Трампа обеспокоили НАТО
15:03
Когда на Земле появится первый триллионер
14:59
Гостиничная сеть Hilton анонсировала зимнюю распродажу
14:55
Значение имени Сергей
14:50
Украинский канал уволит сотрудников за "Битву экстрасенсов"
14:46
Гонщицу Мару Багдасарян могли подставить
14:43
Российские ученые создали нано-убийцу рака
14:37
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
14:09
"Наливные яблочки" жены Михайлова взорвали Сеть
14:06
Найден способ похудения без диет и тренировок
14:06
Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах
13:57
Стюардессу EasyJet уволили за съеденный сэндвич
13:56
Порошенко привиделся обнадеживающий сигнал от Трампа
13:53
Супермодель подарила миллион знаменитому бомжу
13:52
Обаму шокировал авторитет Путина в США
13:42
Курникова и Иглесиас показали малыша
13:38
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
13:29
С Доктором Лизой простились по старинной традиции
13:27
Мнение: Audi Q7, или дорожные внедоразумения
13:23
Полицейский с Рублевки возмутил россиян свадебной гонкой
13:17
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым
13:13
С Доктором Лизой прощались целыми семьями
13:10
Обнажившуюся Глюк`Ozу поймали на обмане
13:07
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"
12:59
На месте пожара в Мытищах нашли два тела
12:47
Владимир Вдовиченков: Нам надо расстаться
12:39
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой
12:36
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов
12:28
Мужчине стало плохо у гроба Доктора Лизы
12:25
Самые опасные продукты на российских рынках
12:23
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры
12:19
Яна Чурикова о своей беременности
12:15
На похудевшем Пореченкове висит одежда
12:15
Жилой дом в Химках затопило нечистотами (видео)
12:12
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
12:05
Дубовицкая о перенесенной Задорновым операции
12:00
Михаил Пореченков сильно изменился
11:57
Очевидцы рассказали о взрыве Boeing 747
11:51
Джо Байден прилетел в Киев
11:44
Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения Ту-154
11:40
Трусливый Порошенко спрятался от украинцев
11:36
Панайотов сошелся с Лепсом после шоу "Голос"
11:35
Студентов лишили льготных кредитов на образование
11:33
В Калининграде хпосмеялись над стеной Литвы
11:25
Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
11:20
Полиция заинтересовалась смертью экс-певицы "Лицея"
11:18
Высоцкая рассказала о близости с Кончаловским
11:03
Звезда "Адской кухни" попала в смертельное ДТП вместе с матерью
11:01
Джигурда высказался о драке с Корчевниковым
10:51
Под Челябинском ребенок прострелил глаз младшему брату
10:46
Володин простился с Доктором Лизой
10:46
Алексей Воробьев извинился после измены
10:42
На шикарной свадьбе невесту обругали за грязные волосы
10:33
Сенаторов обеспокоили цены на жилье
10:18
В Москве началось прощание с Доктором Лизой
10:16
Рынска борется с отвращением к жизни в Москве
10:13
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
10:08
Госсекретарь Испании шокировала саудитов короткой юбкой
09:49
Участник ДТП подрался с водителем скорой помощи
09:43
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
09:35
Вылетевшая на тротуар машина сбила коляску с младенцем в Москве
09:19
Автор петиции проиграл Пугачевой
09:18
Дочь Обамы застукали в бикини (фото)
09:07
Подробности падения Boeing 747 на жилые дома под Бишкеком
08:59
Пассажирский лайнер аварийно сел в Домодедово
08:50
В подъезде в Москве найдено тело с колотыми ранами
08:43
Ходченкова показала фигуру в купальнике
08:40
Пенсионер погиб под колесами аэроэкспресса в Подмосковье
08:36
Анастасия Стоцкая рассказала о беременности

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Корчевников набросился на Джигурду с кулаками
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Шоу-бизнес

У Воробьева случился эмоциональный взрыв

Алексей Воробьев. Фото: vk.com/alexeysparrow
Продюсер певца Алексея Воробьева Екатерина фон Гечмен-Вальдек прокомментировала скандальное расставание своего подопечного с возлюбленной. Недавно певец закончил отношения с девушкой – причиной, судя по всему, стала ее измена.
прочитано 942 раза

"Сейчас я нахожусь от Алексея по другую сторону океана, в Великобритании. Он – в Соединенных Штатах Америки. Поэтому знаю об этой истории не больше, чем вы, – пояснила Екатерина корреспонденту Dni.Ru. – Могу лишь сказать, что Алексей – чрезвычайно сдержанный человек, жесткий Козерог. Он сам не раз говорил, что отношения любят тишину, поэтому свою личную жизнь старался не афишировать. Если он написал в соцсети такое, значит, пережил настоящий эмоциональный взрыв".

ПО ТЕМЕ

Алексей Воробьев извинился после измены

Воробьев со скандалом расстался с невестой

 Алексей Владимирович Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев Музыкант, актёр, певец, композитор, режиссёр, продюсер

Продюсер рассказала, что нечто подобное артист пережил по завершении проекта "Холостяк". "Он действительно искренне надеялся встретить на программе свою любовь, близкого человека. К сожалению, этого не случилось", – добавила она.

По словам Екатерины, сейчас Алексей снимается в одном из крупных американских сериалов, так что, скорее всего, он будет слишком занят работой, чтобы думать о личных проблемах. "Это очень масштабный проект, для того, чтобы принять в нем участие, ему пришлось отказаться от других съемок. Рабочий день у него – 12 часов", – отметила фон Гечмен-Вальдек.

Ранее исполнитель опубликовал в соцсети эмоциональный пост. "Я летел 13 часов, провел в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолета и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полете. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки – лучше предупреждайте о своих намерениях. #Любовь (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловался поклонницам Алексей.

Позже исполнитель выложил в микроблоге смайл со средним пальцем. "Это для всех моралистов, которые решили, что не стоит выставлять жизнь "напоказ". Это моя жизнь и мой гре**ный "Инстаграм". Так что при всем моем уважении идите на *** вместе с этой ш**хой", – высказался Воробьев.

Автор: Любовь Порываева16 января 2017, 18:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алексей Воробьев показал своих детей

567

комментарии

Политика

Яценюк раскланялся перед Байденом
Заявления Трампа обеспокоили НАТО
Обаму шокировал авторитет Путина в США
Володин соболезнует жертвам авиакатастрофы в Киргизии

Шоу-бизнес

У Воробьева случился эмоциональный взрыв
Неожиданные подробности разрыва Кончаловского и Толкалиной
Шаляпин приходит в себя после трагедии
У Варум и Агутина нашлись увлечения на стороне

Проишествия

Принято нетипичное решение по крушению Ту-154
Прыжок юноши с 86-го этажа "Москва-Сити" попал на видео
Боевик "ИГ" с поясом шахида атаковал банк в Москве
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Lifestyle

Художник Павленский сбежал из России из-за изнасилования
С Доктором Лизой простились по старинной традиции
Украинский канал уволит сотрудников за "Битву экстрасенсов"
Медведев внезапно признался в симпатии к "Шерлоку"
Шоу-бизнес

На шикарной свадьбе невесту обругали за грязные волосы

Российские звезды погуляли на торжестве внучки миллиардера
Шоу-бизнес

На похудевшем Пореченкове висит одежда

Известный актер скинул десятки лишних кило и находится в прекрасной форме
Шоу-бизнес

Кончаловский расстался с женой

Брак именитых супругов распался после 20 лет совместной жизни
Шоу-бизнес

Шаляпин приходит в себя после трагедии

Потеряв близкую подругу, исполнитель народной песни улетел за океан

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года
У Дмитрия Нагиева нашли еще троих детей
Тайны характера Евгения Плющенко
Ирину Слуцкую предупредили об операции

Фоторепортажи

С Доктором Лизой прощались целыми семьями
Михаил Пореченков сильно изменился
Ходченкова показала фигуру в купальнике
Красотки токийского автосалона-2017

Спорт

Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"
Российская фигуристка сбежала в Венгрию
Почему на матче в Чехии освистали гимн России
Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России

Регионы

Четырех провалившихся под лед на Кубани детей нашли мертвыми
Любовник разоткровенничался о романе с женой ангарского маньяка
Россия отправляет в Крым ракеты С-400
Убийство ветерана спецназа в кафе попало на видео
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru