Представитель артиста о скандальной измене его возлюбленной
Потеряв близкую подругу, исполнитель народной песни улетел за океан
Любовь Алексея Воробьева оказалась ушастой
По иронии судьбы убежденный холостяк, разбивший немало женских сердец, и сам пострадал от несчастной любви. Воробьева предала возлюбленная, ради которой он терпел перелет через океан, занявший 13 часов, чтобы сделать сюрприз. Однако вместо теплой встречи Алексей напоролся на измену, о чем и сообщил в Instagram.
"Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... – не на шутку обрадовал ревнивых фанаток артист. – Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки – лучше предупреждайте о своих намерениях".
Расставшись с изменщицей, Воробьев вновь улетел в США, чтобы найти спасение в работе. Однако разбитое сердце завидного жениха до сих пор саднит. "Это для всех моралистов, которые решили, что не стоит выставлять жизнь "на показ". Это моя жизнь и мой гре**ный Инстаграмм. Так что, при всем моем уважении, идите на *** вместе с этой ш**хой", – перешел на мат убитый предательством любимой исполнитель.
И только перелетев через океан, холостяк вновь обрел душевную гармонию. "13 часов в небе отрезвляют, а музыка позволяет очиститься. Меня всегда спасала, и по-прежнему спасает только работа. Прошу простить мой приступ ярости. Эта дверь захлопнута, двигаемся дальше✌🏻", – решил начать с чистого листа Воробьев.
Подписчики буквально завалили артиста мольбами показать лицо и назвать имя ветреной брюнетки, нанесшей ему душевную рану. Тогда Алексей обнародовал фото своей истинной любви – самой верной и надежной. Певец поделился своим селфи в обнимку с красивым псом Элвисом. "Моя маленькая ушастая любовь... #ЭлвисМэлвис", – написал Воробьев и попытался улыбнуться.
Примечательно, что до питомца певца виртуально утешили Ольга Бузова и Виктория Дайнеко. Ведущая "Дома-2", сама недавно пережившая измену и развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, выразила мнение, что предательство не прощается, а люди которые хоть раз пошли на это, непременно повторят свою ошибку. Ей кажется, что Воробьев рано или поздно узнал бы об этом. "Предавший один раз – предаст еще. Это люди такие. Предатели. Поэтому хорошо, что ты узнал", – оставила лаконичную запись в микроблоге артиста бывшая жена футболиста. Алексей тут же ответил Ольге: "Ты понимаешь, о чем я".
Откинул кресло, лежу в самолёте и думаю... Я летел 13 часов, провёл в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолёта и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полёте. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки - лучше предупреждайте о своих намерениях. #Любовь
Певица Виктория Дайнеко также отреагировала на произошедшее. Она оставила смайл-эмодзи, который выражает соболезнование. Скорее всего, молодая мама решила написать слова поддержки Алексею лично. Напомним, что Воробьев и Дайнеко встречались около года. Ходили слухи, что пара даже планировала пожениться, однако вскоре они расстались. Но это не помешало им наладить дружеские отношения.
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