Шаляпин раскрыл причину смерти 33-летней певицы

Певец Прохор Шаляпин рассказал о гибели своей близкой подруги, 33-летней певицы Жанны Роштаковой. Артист поведал корреспонденту Dni.Ru о том, что стало причиной трагедии.

"Видимо, это просто бытовой несчастный случай. Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка, – объяснил исполнитель. – Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце. Ужасная смерть!"

По словам артиста, буквально за несколько часов до трагедии Жанна сообщила ему по телефону, что собирается переезжать в Москву из Владивостока на ПМЖ. "Жанна из Крыма, мы с ней познакомились на программе "Утренняя звезда". Очень красивая, роскошная девушка, прекрасный человек. Она никогда не рвалась на большую сцену, ей больше нравилось петь в ресторанах, на корпоративах. Несколько лет назад она вышла замуж и уехала во Владивосток, но позже рассталась с мужем и как раз говорила мне, что собирается вернуться в Москву. И через несколько часов все это произошло. Получается, она со мной попрощалась", – вздохнул артист.

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Янв 11 2017 в 12:59 PST

Шаляпин добавил, что точная причина смерти будет известна позже. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. "Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моем сердце", – ранее написал певец в микроблоге.