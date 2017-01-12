Шаляпин собрал невест на шоу Малахова

Прохор Шаляпин объявил клич по всему миру, что ищет невесту. И вот ведущий Андрей Малахов в своей передаче "Пусть говорят" собрал самых разных женщин, чтобы найти "ту единственную" для артиста.

В студии передачи Андрея Малахова "Пусть Говорят" за сердце Прохора Шаляпина боролись: прилетевшая из Великобритании 26-летняя Александра Калатухина, у которой за океаном остались квартира и машина, 67-летняя пенсионерка Ирина Стрижак, посоветовавшая Проше не обращать внимания на ее возраст, светловолосая колдунья Татьяна Московская с большим домом в Подмосковье; 23-летняя Бэлла Юсупова, которая буквально покорила публику своей скромностью (а вот Шаляпин сразу заявил, что она для него "слишком юна"), смело ныряющая в прорубь Ольга Карачинцева и исполнительница народных песен Марина Кубкина.

Интересно, что в конце программы в студии появилась мама Шаляпина Елена Ивановна. Женщина отметила первую претендентку на сердце сына Александру и скромницу Бэллу. А вот Прохор заявил, что полетел бы на отдых аж с четырьмя девушками.

Отметим, что Шаляпин вел себя весьма достойно: он вежливо встречал каждую претендентку, брал ее за руку, провожал до диванчика, мило общался. При этом певец не терял лица и в общении с родительницами, которые сопровождали девушек, мечтающих завоевать сердце артиста. В конце передачи Прохор на полном серьезе заявил, что ему нужно время для общения с каждой потенциальной невестой.

Эфир получил большой резонанс. Одни телезрители заявили в комментариях в Сети, что программа получилась просто смешной. Другие признались, что им было стыдно за женщин, особенно тех, кто уже в возрасте.

Напомним, несколько месяцев назад в одном из выпусков программы "Пусть говорят" Прохор Шаляпин заявил, что мечтает найти себе невесту. Он составил ряд требований к девушке, которая может стать претенденткой на его сердце. "Возраст не важен, желательно покрасивее. Для вхождения в мир счастья, любви. Она должна любить народные песни. Не актриса, не певица, гиппопотамы мне не нужны, уровень дохода не на первом месте, но не откажусь. От Копенкиной можно взять жизнерадостность, а от Калашниковой внешность. Любимая, жду тебя", – перечислил исполнитель.