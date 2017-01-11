Калашникова о прибавлении в семействе

Анна Калашникова рассказала о своей личной жизни. Оказывается, жениха ей подбирает Роза Сябитова, а сама модель планирует родить еще двоих детей.

После расставания с Прохором шаляпиным Анна Калашникова никак не может найти нового возлюбленного. В этом вопросе ей решила помочь сваха, соведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова. Кстати, быть участницей программы Калашникова категорически отказалась, потому что больше не желает выставлять свою личную жизнь напоказ.

Будущего возлюбленного Анна представляет четко. "Для меня важно, чтобы мужчина был старше меня. Мне нужен ответственный человек, который любит детей, сможет принять моего сына и захочет еще малышей", – сообщила Калашникова.

А еще избранник модели должен быть довольно жестким. "Так хочется, чтобы мужчина мог меня остановить, направить. Приведу пример. У меня бешеная гонка – съемки, съемки, съемки, а тут прихожу я домой, а любимый мне говорит: "Никуда не пойдешь завтра – у нас семейный день!" И не пускает меня на работу. Я предпочитаю не соревноваться с противоположным полом. В идеале я вижу наш совместный бизнес, по которому он будет давать мне советы", – поделилась мечтами Анна.

Модель мечтает о пополнении в семействе. Анна хочет родить мальчика и девочку, как сообщает Starhit.

Напомним, на 24 мая 2016 года у Калашниковой и Шаляпина была намечена церемония бракосочетания. При этом они собирались не только расписаться в ЗАГСе, но и обвенчаться в церкви. Ожидалось, что на организацию свадьбы Прохор и Анна потратят десять миллионов рублей. Около трех миллионов стоили только наряды жениха и невесты. Будущая жена Прохора должна была сменить три платья за вечер. Но планы расстроились после того, как в эфире программы "Пусть говорят" стало известно, что Шаляпин не является отцом сына Калашниковой Даниила.