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Калашникова о прибавлении в семействе

Анна Калашникова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анна Калашникова рассказала о своей личной жизни. Оказывается, жениха ей подбирает Роза Сябитова, а сама модель планирует родить еще двоих детей.
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После расставания с Прохором шаляпиным Анна Калашникова никак не может найти нового возлюбленного. В этом вопросе ей решила помочь сваха, соведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова. Кстати, быть участницей программы Калашникова категорически отказалась, потому что больше не желает выставлять свою личную жизнь напоказ.

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Будущего возлюбленного Анна представляет четко. "Для меня важно, чтобы мужчина был старше меня. Мне нужен ответственный человек, который любит детей, сможет принять моего сына и захочет еще малышей", – сообщила Калашникова.

А еще избранник модели должен быть довольно жестким. "Так хочется, чтобы мужчина мог меня остановить, направить. Приведу пример. У меня бешеная гонка – съемки, съемки, съемки, а тут прихожу я домой, а любимый мне говорит: "Никуда не пойдешь завтра – у нас семейный день!" И не пускает меня на работу. Я предпочитаю не соревноваться с противоположным полом. В идеале я вижу наш совместный бизнес, по которому он будет давать мне советы", – поделилась мечтами Анна.

Модель мечтает о пополнении в семействе. Анна хочет родить мальчика и девочку, как сообщает Starhit.

Напомним, на 24 мая 2016 года у Калашниковой и Шаляпина была намечена церемония бракосочетания. При этом они собирались не только расписаться в ЗАГСе, но и обвенчаться в церкви. Ожидалось, что на организацию свадьбы Прохор и Анна потратят десять миллионов рублей. Около трех миллионов стоили только наряды жениха и невесты. Будущая жена Прохора должна была сменить три платья за вечер. Но планы расстроились после того, как в эфире программы "Пусть говорят" стало известно, что Шаляпин не является отцом сына Калашниковой Даниила.

Автор: Наталья Аряева11 января 2017, 11:35
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