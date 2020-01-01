Гибель экс-солистки "Лицея"
Во Владивостоке началась проверка по факту кончины артистки
Экс-супруг певицы пролил свет на обстоятельства ее гибели
Dni.Ru выяснили, как жила и чего не успела достичь 33-летняя певица
Подруга Прохора Шаляпина погибла в собственной ванной
Журналистам представили несколько версий причин смерти артистки
Коллега по группе поделилась воспоминаниями о погибшей певице
Близкие поделились своей болью от потери
Артист в ужасе от гибели близкой подруги
Исполнитель оплакивает свою молодую подругу