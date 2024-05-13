Гибель экс-солистки "Лицея"

Шаляпин встревожен таинственной смертью 33-летней певицы

У исполнителя народной песни Прохора Шаляпина случилось горе. При невыясненных обстоятельствах скончалась его близкая подруга, которой было всего 33 года. Артист сообщил о трагедии в своем Instagram и поделился совместным фото с Жанной Роштаковой, которая была певицей.