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Шаляпин встревожен таинственной смертью 33-летней певицы
Артист сообщил о трагедии в своем Instagram и поделился совместным фото с Жанной Роштаковой, которая была певицей. Молодых людей свела передача "Утренняя звезда", и с тех пор они поддерживали связь.
В данный момент Прохор и родные девушки ждут результатов следствия, потому как причина ее смерти до сих пор неизвестна.
"В понедельник мне позвонила друг моей юности – Жанна Роштакова, которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался, как ребенок. Говорю, мол, сразу встретимся, пойдем туда, сюда... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды", в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились", – вспоминает Шаляпин.
У них с Роштаковой было много общего. "Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моем сердце", – обратился к подруге безутешный певец и добавил хештеги #люблю и #будупомнить.
Позже в комментариях Прохор добавил, что точную причину смерти Жанны еще только предстоит выяснить. "Несчастный бытовой случай скорее всего, – предположил артист. – Следствие ведется на сей час".
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