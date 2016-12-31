Ребенок Ксении Собчак стал событием года

Редакция Dni.ru традиционно подводит итоги года. Главным событием в отечественном шоу-бизнесе стала беременность скандально известной ведущей Ксении Собчак.

В одном из интервью, данных Ксенией Собчак в то время, когда ее беременностью даже не пахло, телеведущая объявила, что родит до 40 лет. "Я не хочу не иметь детей в 60 лет. Сейчас я не понимаю, зачем они мне. Но я понимаю, что мне 33 года. И природа распорядилась таким образом, что этот вопрос мне надо как-то решить до 40 лет. Чем раньше, тем лучше. Время идет. Но у меня большое противоречие между биологической необходимостью и тем, что мне нравится моя жизнь сегодня", – объяснила Собчак.

Ксения сдержала свое слово. Первым звоночком о том, что ведущая ждет прибавления, стали, как это принято в светской тусовке, несколько свободная в районе талии одежда. Далее последовали весьма прозрачные намеки со стороны друзей. К примеру, модель Наталья Водянова, опубликовав на своей страничке в Instagram снимок Ксении, сделанный с благотворительного марафона, в подписи поблагодарила подругу, отметив, что знает, чего ей это стоило. Уже повод задуматься. Ну а потом свои пять копеек вставила другая приятельница Собчак – Ника Белоцерковская. Она попросту на весь зал объявила о беременности Ксении во время одного из светских мероприятий. Завершил "обнародование" коллега Собчак Андрей Малахов, бухнувшись перед Ксенией на колени и поцеловав ее в живот. Мол, наконец-то!

Впрочем, уже тогда журналисты понимали, что Ксения в положении, потому что округлившийся живот было невозможно ничем скрыть. Однако репортеры ждали слов самой Собчак, которые, кстати, так и не последовали.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 1 2016 в 11:49 PDT

Затем начались месяцы ожиданий. В СМИ регулярно появлялись сообщения-предположения о том, когда же Ксения станет мамой. Радостное (и долгожданное) событие случилось в середине ноября. Ксения родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 г. Говорят, роды прошли достаточно легко. Интересно, что Собчак предпочла всем заграничным роддомам подмосковный госпиталь "Лапино".

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 3 2016 в 1:31 PST

18 декабря сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнился месяц, а репортеры до сих пор не разживились фотографией малыша. Сама же ведущая умудряется не только заниматься сыном, но и регулярно выходить в свет. Кстати, за это ей регулярно достается от подписчиков в социальной сети.

В итоге, Ксения решила объясниться. "Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело зас...ть всю ленту инстаграма фоточками с прогулок,мимишными фотографиями малыша,мужа и прочих домашних сладостей ,как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"? . Я не стремлюсь вам нравится,за это вы меня и любите и ненавидите-тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем,чем считаю нужным.Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать "образ" того ,что вы ждете-тоже не буду. Потому что это не образ-а моя реальная жизнь,и я ее берегу от посторонних", – заявила Ксения.