Собчак восхитила "новой" грудью

Телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру. Звезда опубликовала фотографию, где запечатлена в приталенном платье.

"Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию, 2) Спать на животе, 3) Примерить новую для себя модель платьев с "глубоким декольте", ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать", – написала светская львица.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 27 2016 в 4:52 PST

Поклонники пришли в восторг и засыпали звезду вопросами – как ей удалось так быстро прийти в форму после родов. За несколько часов под снимком появилось более тысячи комментариев. "Какая у вас талия узкая, можно позавидовать", "Ксюха волосы покрасила, ей темненькой лучше!!! А как быстро убрать живот после родов, откройте секрет?", "Ксения в идеальной форме. Молодец, работала над собой и в прекрасном положении!", "Вот что значит материнство. Даже улыбка совсем другая. Столько счастья на лице", – написали фолловеры.

К слову, Ксения и во время беременности продолжала вести активную светскую жизнь. Не отказывает в этом удовольствии она себе и сейчас. Недавно звезда посетила премьеру фильма "Викинг" с Данилой Козловским. "С Чулпан смотрим на Козловского в фильме "Викинг". На этом фото особенно видно, как мы относимся к викингам", – поделилась Собчак.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 27 2016 в 10:52 PST

Светская львица не осталась в стороне и от скандала с Боженой Рынской, выражавшей радость по поводу гибели в авиакатастрофе с Ту-154 журналистов НТВ. "Чем заслужили столько общественного внимания слова человека, не вполне здорового в узкомедицинском смысле? Божена пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать. Делает она это, видимо, совершенно осознанно. Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать. Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница", – пояснила Ксения.