Красавице Собчак предложили сделать обрезание

Мужу телеведущей мешает чрезмерная длина. Хотя Максим Виторган и пытается с ней совладать.

Ксения Собчак похвасталась с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram фотографией елки, установленной в загородном доме. Лесная красавица оказалась непомерной высоты – верхушкой царапает дорогой потолок. "Папа-то у меня карликового роста, конечно, звезду не может надеть", – комментирует за кадром Ксюша процесс украшения новогоднего дерева. И тут же строго добавляет: "Не царапай потолок!" Сама она в происходящем не участвует, а только снимает все на телефон.

Судя по всему, не поцарапать у мужа Собчак, актера Максима Виторгана, не вышло, и макушка дерева искривилась. Получилось креативно. "Необходимо маленькое обрезание", "Тот случай, когда у мужика руки не из плеч", "Красная звезда на елке? Давно нету Советского Союза, Ксения!" – комментируют увиденное поклонники.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 26 2016 в 1:51 PST

Судя по зелени за окном, елку семейство Собчак-Виторган поставило в загородном особняке. По слухам, пара сейчас проживает в элитном коттеджном поселке Горки-8 на Рублево-Успенском шоссе. Именно туда из роддома в клиническом госпитале Лапино и приехала в середине ноября Ксения с новорожденным сыном. За порядком в поселке следят многочисленные военизированные охранники, все улицы просматриваются системами видеонаблюдения, а дома оборудованы "кнопками тревоги". Говорят, что отдельная будка с охраной расположена напротив входа в Ксюшин дом, которая держит под прицелом дверь, окна спальни и припаркованные автомобили.