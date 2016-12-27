Собчак вмешалась в скандал с Рынской

Телеведущая сравнила Божену со старухой Шапокляк. И сочла ее не вполне здоровым человеком.

О наделавшем много шума посте журналистки Божены Рынской, порадовавшейся гибели журналистов канала НТВ в авиакатастрофе, кажется, уже высказались все. Соседи штурмовали квартиру, посторонние граждане состряпали петицию с призывом лишить ее гражданства, политики и чиновники разных рангов заклеймили Божену, муж ее пригрозил смертью обидчикам. Словом, трагифарс.

"Заклятая" подруга и коллега Рынской телеведущая Ксения Собчак посвятила Божене авторскую колонку. "Я уже почти не удивилась, когда главным событием вчерашнего траурного дня внезапно стало обсуждение постов Божены Рынской, со всеми полагающимися в таких случаях проклятиями, плевками и театральными пощечинами", – написала Ксюша.

"Чем заслужили столько общественного внимания слова человека, не вполне здорового в узкомедицинском смысле? Божена пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать. Делает она это, видимо, совершенно осознанно. Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать. Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница", – объяснила произошедшее Собчак.

Она уверяет, впрочем, что любой человек имеет право "на собственное упрямое заблуждение, на страсть к эпатажу, на внезапно нахлынувшее желание брякнуть бестактную гадость".

По мнению Ксюши, Божене "ничто не доставляет большего удовольствия, чем выступить в амплуа старухи Шапокляк". Свою задачу она с лихвой выполняет, дивиденды от этого получает. "Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях "Будь ты проклята!", в нежном сердце Божены расцветает еще одна фиалка. Но помилуйте: произошла ужасная трагедия, погибло девяносто три человека, пользовавшихся значительной известностью в стране. Неужели это событие не способно хотя бы на время отвлечь нас от того, чтобы с подозрением зыркать глазами по сторонам: этот скорбит как-то неискренне, эта высказалась невпопад, а тот, кажется, вообще никак не реагирует, подлец этакий?" – цитирует Ксюшу журнал "Сноб".