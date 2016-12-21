Кафельникова нежно отблагодарила Солнцева

Известная модель Алеся Кафельникова как могла отблагодарила бывшего участника "Дома-2" Рустама Солнцева, который публично встал на ее защиту. Ранее девушка в соцсети пожаловалась на Россию в целом и на своих хейтеров в частности, чем разозлила некоторых пользователей.

"Леся Кафельникова ляпнула что-то в "Перископе" о том, что она устала от хейтеров, от этой мрачной погоды и вообще она ненавидит Россию, – пояснил Солнцев в ходе видеотрансляции в Periscope Михаила Терехина. – Леся – маленькая девочка, она имеет право на любое маленькой девочки мнение".

Однако Терехин не согласился с мнением товарища. "Во-первых, ее папа – знаменитый теннисист, – высказался экс-участник телестройки. – Ее отец всю жизнь выступал за Россию и прославлял Россию. А когда эта мелкая девчуля говорит "Я ненавижу Россию – ту Россию, за которую мой отец проливал кровь, ноги в кровь сдирал..."

Михаил рассказал, что Рустам встал на защиту юной модели, дал интервью одному из федеральных каналов и опубликовал в микроблоге довольно эмоциональный пост. "У меня вновь интервью (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – написал Солнцев. – Рассказываю. Леська Кафельникова брякнула в Перископе, будучи не в стране и видимо не в духе, что она ненавидит Россию и бла бла бла... Ну что тут скажешь, Леся молода и наивна,и ее право брякать все, что вздумаецца ей, никакой Милонов, уже оскорбляющий ее сегодня, не должен высказывацца в ее адрес так... она дочь своих родителей... и я не думаю что папе Кафельникову понрав прямая речь Милонова. Другой вопрос, что бедную Лесечку задолбали хейтеры и их злые комменты..Вот она и выдала, смешав все в кучу. Вырастет сама разберецца, без Виталика Милонова, пусть займеца своим выводком..."

Фото опубликовано Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Дек 20 2016 в 8:52 PST

Терехин вкратце напомнил содержание поста Солнцева и возразил: "Ей не десять лет. Она сделала это, чтобы о ней поговорили. И теперь даже Рустам Солнцев говорит о ней, отметил ее в Instagram".

Усилия шоумена действительно не прошли даром. "И она мне прислала в директ маленькое такое сердечко", – поделился Солнцев радостью.

Напомним, в одной из соцсетей Кафельникова нелестно отозвалась о родной стране. "Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию!" – эмоционально заявила Алеся.

Фото опубликовано Alesya��Kafelnikova (@alesyakaf) Ноя 20 2016 в 2:41 PST

Депутат Госдумы Виталий Милонов жестко отреагировал на эти непатриотичные высказывания. "Эта девочка является злобной, тупой владелицей неплохого тела, но вот мозгами она себя никак не зарекомендовала, – заявил парламентарий. – То, что она занимается спортом и является вешалкой для модной одежды, не делает ее хорошим человеком, этого недостаточно. Поэтому, видимо, про злобу и ненависть она знает очень хорошо".

