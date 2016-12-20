Кафельникова: Я ненавижу Россию!

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снова отличилась. Начинающая карьеру модели девушка заявила, что ненавидит Россию.

Алеся Кафельникова, работающая моделью в Лодоне, весьма жестко высказалась о своей родине. Девушка оставила жесткий комментарий относительно России на своей страничке в социальной сети, причем сделала это на английском языке.

"Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию!", – эмоционально заявила Кафельникова.

Алеся объяснила причину своего негативного отношения к землякам. "Я хочу, чтобы моя страна гордилась мной, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете! Я не люблю российскую ментальность: люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда, тебя ненавидят, тебя не любят, о тебе сплетничают!" – с горечью констатировала юная модель.

Также Кафельникова поведала, что ведет совсем не роскошную жизнь в столице Великобритании. "Я чувствую себя одинокой, у меня нет друзей в Лондоне. Мои родители не помогают мне деньгами, квартирой или машиной. Я езжу на метро, живу с другими моделями и трачу десять фунтов в день. Все думают, что если у меня богатые родители, то они мне помогают. Это не так", – сообщила Алеся на видео, которое любезно выложило издание Life.ru.

Ранее Интернет взбудоражили фотографиями Алеси Кафельниковой с самокруткой. Разумеется, общественность возмущена, а отец девушки, напротив, расслаблен и даже, похоже, обрадован. Когда репортеры позвонили спортсмену и наябедничали ему на Алесю, он не стал ругаться на дочь.