Милонов оценил тело 18-летней Кафельниковой

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на слова Алеси Кафельниковой о ненависти к России. Политик обругал 18-летнюю модель, при этом мимоходом оценив ее тело как "неплохое".

Виталий Милонов, входящий в Комитет по международным делам, считает, что после своих высказываний дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся не имеет права называться россиянкой. "Эта девочка является злобной, тупой владелицей неплохого тела, но вот мозгами она себя никак не зарекомендовала. То, что она занимается спортом и является вешалкой для модной одежды не делает ее хорошим человеком, этого недостаточно. Поэтому видимо про злобу и ненависть она знает очень хорошо", – заключил парламентарий.

Более того, Милонов уверен, что Кафельникову нужно привлечь к ответственности за "разжигание ненависти". "Им нужно устроить полную информационную блокаду. Кафельников уже давно не играет, а его дочь – вертихвостка модная, без пиара они все сдохнут", – цитирует жесткие слова политика Life.ru.

Отметим, что прочая общественность не осталась в стороне от высказываний Алеси. Пользователи Сети отреагировали весьма жестко и даже злобно. Причем если некоторые просто давали Кафельниковой обидные эпитеты и определения, другие писали целые философские размышления.

"Бездарный биомусор, в отличие от своего отца! Мозгов еще сама не нажила, а еще хочет чтобы ей "гордились", "малолетка утконосая, что ты сделала для России, чтобы она гордилась тобой? Россия гордится выдающимися спортсменами, учеными, сделавшими открытия мирового значения, артистами. А тебя, забивающую косячок, можно только стыдиться", "Безмозглая мартышка!", "За границей никто никому не нужен. Поэтому у тебя нет друзей. Человек в капиталистической формации это прежде всего товар. В твои годы друзья должны быть, чтобы было с кем сходить на дискотеку в ночной клуб. Если о тебе говорят, пусть даже сплетни, значит тебя помнят. А до звезды тебе далеко. Как до луны", – так звучали лишь некоторые (самые мягкие и приличные) комментарии пользователей Интернета.