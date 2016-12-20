После скандала Кафельникова обратилась к россиянам

Алеся Кафельникова быстро отреагировала на скандал, который поднялся после ее опрометчивых слов о ненависти к России. Начинающая модель объяснила, что была неверно понята.

Через своего представителя Алеся Кафельникова решила принести свои извинения "перед многомиллионным населением России". "Хочу извиниться перед теми, кого оскорбила. Возможно, мне не хватило знания английского языка, чтобы правильно донести информацию в моих сообщениях. Я имела в виду совершенно другое", – отметила Кафельникова.

Далее юная модель объяснила суть своего конфликта с общественностью (в частности, подписчиками ее страниц в социальных сетях). "Мне обидно, что мои соотечественники хают меня, потому что я работаю в Европе, а мне нужна поддержка. Россию я люблю и переживаю за то, что в ней происходит! Сейчас тяжелое время, нужно поддерживать страну, а не хаять ее!" – цитирует Алесю Кафельникову Life.ru.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на слова модели о ненависти к России. Политик заявил, что Алеся не имеет права называться россиянкой. "Эта девочка является злобной, тупой владелицей неплохого тела, но вот мозгами она себя никак не зарекомендовала. То, что она занимается спортом и является вешалкой для модной одежды не делает ее хорошим человеком, этого недостаточно. Поэтому видимо про злобу и ненависть она знает очень хорошо", – заключил парламентарий.

Видео опубликовано Alesya��Kafelnikova (@alesyakaf) Дек 20 2016 в 3:33 PST

Отметим, что прочая общественность не осталась в стороне от высказываний Алеси. Пользователи Сети отреагировали весьма жестко и даже злобно.

Напомним, Алеся Кафельникова, работающая моделью в Лодоне, весьма жестко высказалась о своей родине. Девушка оставила жесткий комментарий относительно России на своей страничке в социальной сети, причем сделала это на английском языке. "Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию!", – эмоционально заявила Кафельникова.