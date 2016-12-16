Билан с больничной койки обратился к россиянам

Наставник шоу "Голос" Дима Билан не на шутку захворал и попал в больницу под капельницу. Популярный исполнитель записал обращение к народу, призвав всех сделать прививки.

Накануне Дима обнародовал пугающее фото из больницы, где он лежит на койке под капельницей. Вид у него на снимке, мягко говоря, нездоровый. Уже не первый день артист борется с бронхитом и при этом продолжает работать. К счастью, врачи сумели быстро поставить трудягу на ноги.

Сегодня, 16 декабря, у Билана очень ответственный день – финальные "тройки" рейтинговом шоу "Голос". На проекте, который выйдет в прямом эфире, определится последний финалист команды Димы, который будет биться с подопечными Григория Лепса, Полины Гагариной и Леонида Агутина за победу в популярном вокальном телепроекте.

В микроблоге Билан успокоил всех, кто переживает за его здоровье. По словам артиста, он уже идет на поправку и непременно явится на "Голос", чтобы поддержать своих подопечных.



"Сегодня по традиции встречаемся в 21.30 на Первом канале. Как обычно, программа "Голос". Сводки с полей. Пик болезни уже пройден. Температуру сбиваем. Стабилизация наступила. Правда, чувствую себя уже все-таки лучше, – заверил исполнитель. – Чувствую силы. Сегодня будет очень интересная программа. Вы обязательно должны ее посмотреть".

Идём значит на поправку ���� Видео опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 16 2016 в 2:56 PST

Затем певец попросил россиян бережно относиться к здоровью. "Хочу вам напомнить... Немного беспокоюсь за вас... Была такая традиция: делать прививки. Вспомните о ней, пожалуйста. Всего лишь каких-то 30 минут вашей занятости, и гарантия того, что вы не проведете этот месяц в сумраке с температурой. Желаю вам не болеть. Шагаем в Новый год здоровыми и с хорошим настроением", – закончил на радостной ноте Билан.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 15 2016 в 4:08 PST

Напомним, днем ранее звезду госпитализировали. Артист обнародовал свое фото из больницы, где он лежит под капельницей. Исполнитель уже несколько дней плохо себя чувствует. Настолько плохо, что пришлось ехать в поликлинику. Специалисты после обследования поставили изнуренному болезнью Диме диагноз.

"Ура ура бронхит !!!!!! ... вообще "прекрасно "! Меры принимаем самые, но говорят лежать надо несколько дней и не рыпаться! Снова чудеса эквилибристики нужно осваивать, совместить несовместимое?? !!! 🤔" – пожаловался Билан подписчикам.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 14 2016 в 8:27 PST

Болеть исполнителю сейчас категорически нельзя. У востребованного Димы слишком много работы. Накануне он пожаловался, что заставляет себя трудиться из последних сил. "Состояние не стояния 100%! Только не смог подвести новогодний квартет, который снимаем сейчас ... хотя меня уже ждут в больнице на снимок легких и на витамины, в общем с температурой 38,4 но на службе !!!" – храбрится ответственный исполнитель.