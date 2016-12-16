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Билан с больничной койки обратился к россиянам

Дима Билан. Фото: GLOBAL LOOK press
Наставник шоу "Голос" Дима Билан не на шутку захворал и попал в больницу под капельницу. Популярный исполнитель записал обращение к народу, призвав всех сделать прививки.
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Накануне Дима обнародовал пугающее фото из больницы, где он лежит на койке под капельницей. Вид у него на снимке, мягко говоря, нездоровый. Уже не первый день артист борется с бронхитом и при этом продолжает работать. К счастью, врачи сумели быстро поставить трудягу на ноги.

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Сегодня, 16 декабря, у Билана очень ответственный день – финальные "тройки" рейтинговом шоу "Голос". На проекте, который выйдет в прямом эфире, определится последний финалист команды Димы, который будет биться с подопечными Григория Лепса, Полины Гагариной и Леонида Агутина за победу в популярном вокальном телепроекте.

В микроблоге Билан успокоил всех, кто переживает за его здоровье. По словам артиста, он уже идет на поправку и непременно явится на "Голос", чтобы поддержать своих подопечных.

"Сегодня по традиции встречаемся в 21.30 на Первом канале. Как обычно, программа "Голос". Сводки с полей. Пик болезни уже пройден. Температуру сбиваем. Стабилизация наступила. Правда, чувствую себя уже все-таки лучше, – заверил исполнитель. –  Чувствую силы. Сегодня будет очень интересная программа. Вы обязательно должны ее посмотреть".

Идём значит на поправку ����

Видео опубликовано bilanofficial (@bilanofficial)

Затем певец попросил россиян бережно относиться к здоровью. "Хочу вам напомнить... Немного беспокоюсь за вас... Была такая традиция: делать прививки. Вспомните о ней, пожалуйста. Всего лишь каких-то 30 минут вашей занятости, и гарантия того, что вы не проведете этот месяц в сумраке с температурой. Желаю вам не болеть. Шагаем в Новый год здоровыми и с хорошим настроением", – закончил на радостной ноте Билан.

Напомним, днем ранее звезду госпитализировали. Артист обнародовал свое фото из больницы, где он лежит под капельницей. Исполнитель уже несколько дней плохо себя чувствует. Настолько плохо, что пришлось ехать в поликлинику. Специалисты после обследования поставили изнуренному болезнью Диме диагноз.

"Ура ура бронхит !!!!!! ... вообще "прекрасно "! Меры принимаем самые, но говорят лежать надо несколько дней и не рыпаться! Снова чудеса эквилибристики нужно осваивать, совместить несовместимое?? !!! 🤔" – пожаловался Билан подписчикам.

Болеть исполнителю сейчас категорически нельзя. У востребованного Димы слишком много работы. Накануне он пожаловался, что заставляет себя трудиться из последних сил. "Состояние не стояния 100%! Только не смог подвести новогодний квартет, который снимаем сейчас ... хотя меня уже ждут в больнице на снимок легких и на витамины, в общем с температурой 38,4 но на службе !!!" – храбрится ответственный исполнитель.

Автор: Елена Алешина16 декабря 2016, 16:17
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