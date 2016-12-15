Больной Билан прикован к постели

Популярный певец и наставник шоу "Голос" Дима Билан напугал поклонниц своим плачевным состоянием. Артист обнародовал свое фото из больницы, где он лежит под капельницей.

Исполнитель уже несколько дней плохо себя чувствует. Настолько плохо, что пришлось ехать в поликлинику. Специалисты после обследования поставили изнуренному болезнью Диме диагноз.

"Ура ура бронхит !!!!!! ... вообще "прекрасно "! Меры принимаем самые, но говорят лежать надо несколько дней и не рыпаться! Снова чудеса эквилибристики нужно осваивать, совместить несовместимое?? !!! 🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пожаловался Билан подписчикам.

Почитатели певца надеются, что врачи сумеют быстро поставить трудягу на ноги, ведь 16 декабря у него ответственный день – финальные "тройки" в шоу "Голос". Завтра определится последний финалист команды Билана, который будет биться с подопечными Лепса, Гагариной и Агутина за победу в популярном телешоу.

Продолжение эпопеи !!! / Epopee to be continued !!! Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 14 2016 в 8:27 PST

Артист и сам надеется на скорое выздоровление, ведь болеть ему сейчас категорически нельзя. У востребованного Димы слишком много работы. Накануне он пожаловался, что заставляет себя трудиться из последних сил.

"Состояние не стояния 100%! Только не смог подвести новогодний квартет, который снимаем сейчас ... хотя меня уже ждут в больнице на снимок легких и на витамины, в общем с температурой 38,4 но на службе !!!" – храбрится ответственный исполнитель.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 14 2016 в 4:55 PST

Ранее Билан рассказал о своем недуге в Insrtagram. "Заболел-таки я и не собираюсь делать вид, что настроение хорошее и я дружелюбный прям 😡 ... температура 38,2 бронхи,. Противно очень., выспаться бы, а как спать в луже пота ?!...?! 😩 все лечебные меры принял.. ну почему всегда перед др сил так мало остается на все ?!" – недоумевает Дима, которому 24 декабря исполнится 35 лет.