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Больной Билан прикован к постели
Исполнитель уже несколько дней плохо себя чувствует. Настолько плохо, что пришлось ехать в поликлинику. Специалисты после обследования поставили изнуренному болезнью Диме диагноз.
"Ура ура бронхит !!!!!! ... вообще "прекрасно "! Меры принимаем самые, но говорят лежать надо несколько дней и не рыпаться! Снова чудеса эквилибристики нужно осваивать, совместить несовместимое?? !!! 🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пожаловался Билан подписчикам.
Почитатели певца надеются, что врачи сумеют быстро поставить трудягу на ноги, ведь 16 декабря у него ответственный день – финальные "тройки" в шоу "Голос". Завтра определится последний финалист команды Билана, который будет биться с подопечными Лепса, Гагариной и Агутина за победу в популярном телешоу.
Артист и сам надеется на скорое выздоровление, ведь болеть ему сейчас категорически нельзя. У востребованного Димы слишком много работы. Накануне он пожаловался, что заставляет себя трудиться из последних сил.
"Состояние не стояния 100%! Только не смог подвести новогодний квартет, который снимаем сейчас ... хотя меня уже ждут в больнице на снимок легких и на витамины, в общем с температурой 38,4 но на службе !!!" – храбрится ответственный исполнитель.
Ранее Билан рассказал о своем недуге в Insrtagram. "Заболел-таки я и не собираюсь делать вид, что настроение хорошее и я дружелюбный прям 😡 ... температура 38,2 бронхи,. Противно очень., выспаться бы, а как спать в луже пота ?!...?! 😩 все лечебные меры принял.. ну почему всегда перед др сил так мало остается на все ?!" – недоумевает Дима, которому 24 декабря исполнится 35 лет.
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