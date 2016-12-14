Дима Билан откровенно о болезни

Дима Билан заболел. Популярный исполнитель рассказал, что у него высокая температура и он сильно потеет.

Не только обычные граждане сейчас подвержены эпидемии гриппа, из-за которой в России повсеместно закрываются на карантин школы и детские сады. Знаменитости тоже люди, и болеют они так же, как и все. Впрочем, если некоторые предпочитают в минуты болезни поваляться дома, то другие переживают недуг на ногах.

К последней категории относится певец Дима Билан. На своей официальной страничке в социальной сети популярный исполнитель признался, что заболел, но надеется, что вскоре ему станет легче.

"Заболел-таки я и не собираюсь делать вид, что настроение хорошее и я дружелюбный прям 😡 ... температура 38,2 бронхи ,. Противно очень ., выспаться бы, а как спать в луже пота ?!...?! 😩 все лечебные меры принял .. ну почему всегда перед др сил так мало остается на все ?! надеюсь завтра проснусь и будет легче , если нет же..." – пожаловался на плохое самочувствие исполнитель.

Многочисленные подписчики немедленно откликнулись на откровения своего кумира. Порка одни на все лады желали артисту скорейшего выздоровления, другие давали практические советы: как снять жар и быстрее вылечиться.

Фото опубликовано bilanofficial (@bilanofficial) Дек 13 2016 в 12:51 PST

К слову, ранее о своей болезни рассказал другой певец – Юрий Лоза. Причем, у него то же заболевание, что и у Билана, – артист жалуется на температуру и бронхи.

Музыкант сообщил, что подхватил вирусный бронхит и мучается температурой. "Ничего не радует, ничего не хочется. Говорить не могу, писать тем более", – признался музыкант. По словам Юрия, домашние (и даже кот) стараются держаться от него подальше.