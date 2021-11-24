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Сериалы
"Потрепанная интеллигентка": Зудина сообщила горькую правду о себе

"Потрепанная интеллигентка": Зудина сообщила горькую правду о себе

Актриса боялась подвести сына, Павла Табакова.
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56-летняя звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина впервые работала на площадке вместе с сыном, 26-летним Павлом Табаковым. Артистке досталась непростая роль – по сценарию ее героиня любит выпить.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Перед началом съемок Зудина очень нервничала. Марина переживала за наследника. Звезда боялась подвести отпрыска. Она не хотела, чтобы Павел испытывал неловкость на площадке. Режиссеру картины пришлось заранее обговаривать детали съемочного процесса с молодым актером. Павел согласился работать с родительницей. Зудина сыграла мать героя Табакова.

Все переживания Марины Зудиной оказались напрасными – перед камерами она и ее наследник отлично сработались. Актриса считает, что имеет некоторые общие черты со своей героиней.

"Сыграла потрепанную интеллигентку. В принципе, такая я и есть", – сообщила горькую правду о себе Марина Зудина.

Отметим, не так давно в жизни звезды сериала "Содержанки" произошли большие перемены – она стала бабушкой. У Павла Табакова родился первенец – дочь Мия. Наследницу артисту подарила коллега по цеху Софья Синицына. Павел и Софья не живут вместе, однако делят тяготы родительства поровну.

В недавнем интервью Павел Табаков сообщил, что не любит говорить о личной жизни публично. Актер признал, что ситуация, в которой он и Синицына оказались, сложная. Между тем Табаков хочет, чтобы общество оценивало его только по творческой деятельности.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 11:09 Источник: "Кино в деталях" на СТС ✓ Надежный источник
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