Неожиданный удар: Зудина безжалостно размазала разбитую недугом Проклову

Марина Зудина резко высказалась в адрес коллеги.

68-летняя актриса Елена Проклова вернулась домой из больницы. Пережившая обширный инсульт звезда отечественного экрана теперь будет восстанавливать здоровье в собственном трехэтажном особняке. Разбитой недугом Прокловой сейчас нужен полный покой и поддержка близких.

Между тем накануне обессиленная болезнью Елена Проклова получила неожиданный удар. Звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина, общаясь с журналистами, безжалостно размазала артистку. Вдова Олега Табакова заявила, что не понимает актрис, которые спустя долгие годы начинают рассказывать, как их когда-то домогались. Зудина заявила, что стареть надо с достоинством.

"Я надеюсь, что я до такого маразма не доживу", – сказала 56-летняя Марина Вячеславовна в свежем выпуске "Ты не поверишь!" на НТВ.

По словам Зудиной, с домогательствами она сама никогда не сталкивалась. Дескать, роли в обмен на интим ей никто не предлагал. Звезда "Содержанок" даже считает себя в этом плане немного обделенной. В будущем, говорит Марина Вячеславовна, теоретически она может столкнуться с приставаниями. "Но уже на это не надеюсь, мне много лет", – отметила Зудина. Актриса не скрывает, что внимание состоятельного и авторитетного мужчины сегодня ей польстило бы.

Марина Зудина, напомним, точит зуб на Елену Проклову с весны прошлого, 2021 года. Тогда Елена Игоревна заявила, что в 15-летнем возрасте пережила травмирующий опыт – известный режиссер склонил ее к любовной связи. Имени обидчика Проклова не назвала, однако общественность решила, что речь идет о педагоге актрисы Олеге Табакове. Позднее артистка подтвердила эту информацию.