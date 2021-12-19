В одном халатике: фото Зудиной в пикантном виде ошеломили

Вдова Олега Табакова Марина Зудина получила приятный подарок к Новому году – сертификат в спа-салон. 56-летняя звезда театра и кино уже сходила на процедуры. От заведения, в котором ее избавляли от стресса, актриса в полном восторге.
В личном микроблоге Зудина поделилась впечатлениями от спа-терапии. Артистка рада возможности расслабиться, смыть косметику с лица и перестать беспокоиться о внешнем виде. Марина добавила, что счастливой ее делают не только модные наряды и дизайнерские украшения.
Зудина похвасталась пикантными снимками из салона. Актриса позировала перед камерой в одном халатике, без макияжа и с растрепанными волосами.
В комментариях к публикации актриса получила сотни комплиментов. Ошеломленные поклонники восхищались стройностью 56-летней вдовы Табакова.
Кроме того, подписчики устроили жаркую дискуссию по поводу уместности публикации столь откровенных снимков. Некоторые пользователи Сети считают, что женщины возраста Зудиной не должны показываться на публике без косметики. Дескать, естественность хороша только тогда, когда особа юна. Спорным показалось и облачение знаменитости.
"Вам без косметики нельзя", "Не по возрасту как-то", – рассуждают обитатели интернета.