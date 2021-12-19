Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
партнеры
Воскресенье
19 декабря
Лента новостей
16:59
"Застрелю": Валяющемуся в грязном снегу Панину пригрозили расправой
16:44
В одном халатике: фото Зудиной в пикантном виде ошеломили
16:22
Экс-глава офиса президента заявил о деградации Зеленского: Не научился управлять страной
14:41
"Я огребала": Начинавшая в кабаках Долина рассказала об унижениях
14:35
Решившие не затягивать с рождением детей Арзамасова и Авербух празднуют важное событие
14:34
"А что такого": не желающая экономить Распутина похвасталась маникюром за 20 тысяч
14:34
"Знаю его много лет": Показавшая кольцо Боня раскрыла личность будущего мужа
13:27
"Выше нос": пышка из "Дома 2" переживает ограбление
13:21
"Два дня плакал": Сын раскрыл сенсационные данные о состоянии Никулина перед смертью
13:16
"Предпочитает вообще не пересекаться": Рубальская умалчивала о конфликте с Пугачевой
13:06
Депутат Рады Кучеренко: Зеленского ждет участь сбежавшего из страны Порошенко
12:26
"Милота": Кожевникова вывела в свет чужого ребенка
12:18
Светящаяся Ротару поразила народ своим видом
12:10
Что произойдет с пенсионными выплатами в 2022 году
11:34
"От заката до восхода": кадры с отплясывающей в ресторане Кабаевой слили в Сеть
11:11
Композитор сериала "Морские дьяволы" умер от коронавируса
11:08
Королева отказалась принимать в семью невесту-стриптизершу 19-летнего сына
10:59
"Сложно скрывать блеск в глазах": Бузова выбрала наряд для мужа
10:44
Почему Добронравов не будет смотреть новых "Сватов" по ТВ
10:34
В США Байдену предрекли политический кризис из-за лояльного отношения к России
08:49
"Понимаю Пашу": выгнувшаяся на диване Карпович взбудоражила россиян
06:19
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
04:36
К чему снится телефон
02:35
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
00:22
День Николая Угодника: что можно и нельзя делать 19 декабря
22:41
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
20:42
"Царица" Кабаева поразила народ внешним видом
18:52
За "голову" анонимных авторов телеграм-каналов объявили вознаграждение
18:23
"Желание отодрать соседа": Солнцев о последствиях посещения концертов Киркорова
18:05
"Нужно поучаствовать": Богатая воздыхательница готова оплатить обгоревшей Хлебниковой новое лицо
17:55
Депутат Рады Кива рассказал о тайной договоренности России и США по Крыму
17:33
"Сатанисты": Скандалистка Распутина плюнула в родственников мужа
16:23
"Корить не буду": Меладзе прокомментировал пьяные выходки
15:56
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
15:23
Едва справившаяся с зависимостью дочь Успенской сделала заявление о ребенке
14:37
В Раде назвали единственный способ спасти Украину
14:28
Статный красавец нежно прижался губами к Цискаридзе: Мои любимые
14:08
Народ взвыл от пошлостей 50-летней Федункив: Открываешь, а там "вареник"
13:16
"Мало ли у кого что по бумагам": грошовая зарплата разведенки Асмус вывела народ из себя
12:52
"Сожрет просто": Как Пугачева вершит судьбы в отечественном шоу-бизнесе
12:40
43-летнего Батрутдинова срочно госпитализировали
12:13
"Тревожные новости": спортсмены молятся за жизнь госпитализированной Тарасовой
11:59
Появилась информация о состоянии госпитализированного после развода Лепса
11:58
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения
11:16
"Это моя Кэти": Киркоров рассекретил целующуюся с ним в губы незнакомку
11:04
"Какого хрена?": Загнанный в угол Билан жалеет о публичном признании
10:59
НАТО готовится к войне с Россией – Пушков
10:54
"Хватит ли времени": Малышева вынесла вердикт страдающему от Паркинсона Зайцеву
08:21
"Сарделька": перетянутую полуголую Бузову высмеяли за одутловатость
06:43
"Даже говорить с тобой противно": любимая девочка втянула Цискаридзе в секс-скандал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Скандал с наследством Баталова получил новый поворот
Известный режиссер плюнул в антипрививочницу Шукшину: Абсурдные высказывания
Святая Богородица: народ крестился при виде увешанного иконами в стразах Киркорова
"Сожрет просто": Как Пугачева вершит судьбы в отечественном шоу-бизнесе
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Набитый антиквариатом сказочный дворец: 96-летняя Юлия Борисова купается в роскоши
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
В одном халатике: фото Зудиной в пикантном виде ошеломили

В одном халатике: фото Зудиной в пикантном виде ошеломили

Актриса спровоцировала жаркие споры в Сети.
прочитано 96 раз

Вдова Олега Табакова Марина Зудина получила приятный подарок к Новому году – сертификат в спа-салон. 56-летняя звезда театра и кино уже сходила на процедуры. От заведения, в котором ее избавляли от стресса, актриса в полном восторге.

ПО ТЕМЕ

Зудина ищет повзрослевшей дочери от Табакова денежное и безопасное место

"Не успела!": Зудину застал врасплох поворот судьбы

Содержанки – 2 сезон (сериал)

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

В личном микроблоге Зудина поделилась впечатлениями от спа-терапии. Артистка рада возможности расслабиться, смыть косметику с лица и перестать беспокоиться о внешнем виде. Марина добавила, что счастливой ее делают не только модные наряды и дизайнерские украшения.

Зудина похвасталась пикантными снимками из салона. Актриса позировала перед камерой в одном халатике, без макияжа и с растрепанными волосами.

В комментариях к публикации актриса получила сотни комплиментов. Ошеломленные поклонники восхищались стройностью 56-летней вдовы Табакова.

Кроме того, подписчики устроили жаркую дискуссию по поводу уместности публикации столь откровенных снимков. Некоторые пользователи Сети считают, что женщины возраста Зудиной не должны показываться на публике без косметики. Дескать, естественность хороша только тогда, когда особа юна. Спорным показалось и облачение знаменитости.

"Вам без косметики нельзя", "Не по возрасту как-то", – рассуждают обитатели интернета.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Марина Зудина. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2021, 16:44 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Появление несуразной Зудиной вызвало оторопь: Все тело в перьях

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Знаю его много лет": Показавшая кольцо Боня раскрыла личность будущего мужа

Ведущая разоткровенничалась

Политика

В США Байдену предрекли политический кризис из-за лояльного отношения к России

Политик не оправдал ожиданий
Шоу-бизнес

"Сложно скрывать блеск в глазах": Бузова выбрала наряд для мужа

Звезда откровенно поговорила с прессой
Шоу-бизнес

Светящаяся Ротару поразила народ своим видом

Певица удивила своей свежестью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения
Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
В России выявили 27 743 случаев коронавируса
В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Регионы

В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+