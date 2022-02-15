"Пытаюсь удержать слюни": фото Дарьи Мороз без трусиков лишило рассудка

Популярная актриса Дарья Мороз произвела фурор в Сети. Звезду сериала "Содержанки" запечатлели обнаженной. В Интернет попал пикантный снимок знаменитости.
Интимное черно-белое фото в соцсетях разместила сама Мороз, видимо, в честь Дня всех влюбленных. 38-летняя Дарья позировала обнаженной. Пикантные части тела красавица-блондинка прикрыла жакетом.
Некоторые пользователи Сети мужского пола от вида Мороз без трусиков лишились рассудка. "Красиво, скромно, женственно и сексуально!!! Пытаюсь удержать слюни – не получается.... буду закатывать губы....😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – осыпал звезду комплиментами возбужденный поклонник.
Завистники между тем не теряли бдительности. Злопыхатели воспользовались случаем, чтобы побольнее уколоть Дарью.
"Не надоело изображать суперсекси? Уже не убеждает", – язвительно обратился комментатор к Мороз.
Выпад недоброжелателя звезда "Содержанок" не оставила без ответа. "Я ничего не изображаю. Я то, что я есть – остальное субъективно🙌", – заявила Дарья Мороз.