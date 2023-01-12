"Скорблю и каждый день молюсь": раздавленная болезнью звезда "Содержанок" скатилась на самое дно

Российская актриса Нелли Уварова стала широко известна после выхода на экраны популярного сериала "Не родись красивой", где она сыграла роль зашуганной зубрилы Кати Пушкаревой. Сериал сразу завоевал любовь миллионов телезрителей, а сама Уварова получила амплуа, из которого потом еле выбралась.
Когда популярность обрушивается в начале карьеры, легко стать заложником своего амплуа. В случае Нелли Уваровой это было не так явно. Глубокая и тонкая актриса воплощает самые разные образы в театре и кино. Она то сияет на вершине олимпа, то скатывается на самое дно.
"На меня в одночасье обрушилась зрительская любовь. Это, конечно, вдохновляет и окрыляет. Но не всякая любовь есть благо. Популярность привнесла в мою жизнь немало ограничений. Роль Кати Пушкаревой многое мне дала и многое забрала", – отметила Уварова.
Совсем скоро поклонники увидят ее в новой яркой роли в сериале "Содержанки" на платформе Start. В свежем интервью журналу "Атмосфера" Нелли Уварова рассказала, кем стала для нее главная героиня. По словам звезды, как и Катя Пушкарева, Илона из сериала "Содержанки" далека от самой Нелли Уваровой. Но в обеих ролях есть потаенные черты ее характера.
"Мне близки феминистические взгляды. Многое во мне откликается", – отметила актриса.
Нелли Уварова призналась, что считает себя сильным человеком, но быть такой ее заставляет жизнь.
"Я человек. Я скорблю и каждый день молюсь. И каждое утро верю в свои силы. И каждое утро верю в новый день. Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности, но не отсутствие денег", – заключила Уварова.