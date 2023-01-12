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"Скорблю и каждый день молюсь": раздавленная болезнью звезда "Содержанок" скатилась на самое дно

Нелли Уварова всегда была сильным и волевым человеком. Но даже она не выдержала.
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Российская актриса Нелли Уварова стала широко известна после выхода на экраны популярного сериала "Не родись красивой", где она сыграла роль зашуганной зубрилы Кати Пушкаревой. Сериал сразу завоевал любовь миллионов телезрителей, а сама Уварова получила амплуа, из которого потом еле выбралась.

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Когда популярность обрушивается в начале карьеры, легко стать заложником своего амплуа. В случае Нелли Уваровой это было не так явно. Глубокая и тонкая актриса воплощает самые разные образы в театре и кино. Она то сияет на вершине олимпа, то скатывается на самое дно.

"На меня в одночасье обрушилась зрительская любовь. Это, конечно, вдохновляет и окрыляет. Но не всякая любовь есть благо. Популярность привнесла в мою жизнь немало ограничений. Роль Кати Пушкаревой многое мне дала и многое забрала", – отметила Уварова.

Совсем скоро поклонники увидят ее в новой яркой роли в сериале "Содержанки" на платформе Start. В свежем интервью журналу "Атмосфера" Нелли Уварова рассказала, кем стала для нее главная героиня. По словам звезды, как и Катя Пушкарева, Илона из сериала "Содержанки" далека от самой Нелли Уваровой. Но в обеих ролях есть потаенные черты ее характера.

"Мне близки феминистические взгляды. Многое во мне откликается", – отметила актриса.

Нелли Уварова призналась, что считает себя сильным человеком, но быть такой ее заставляет жизнь.

"Я человек. Я скорблю и каждый день молюсь. И каждое утро верю в свои силы. И каждое утро верю в новый день. Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности, но не отсутствие денег", – заключила Уварова.

Сериал "Содержанки". Фото: кадр из сериала.
Автор: 12 января 2023, 18:00 Источник: "Атмосфера" ✓ Надежный источник
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