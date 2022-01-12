"Можно всегда мы будем вместе": страстный поцелуй юбилярши Литвиновой с женой Эрнста попал в кадр

Сегодня, 12 января, звезда кино и сериалов Рената Литвинова празднует день рождения. Знаменитой блондинке исполнилось 55 лет.
Довольно необычно в соцсетях Ренату Литвинову поздравила жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст. 33-летняя звезда сериала "Содержанки" в личном инстаграм-аккаунте опубликовала ряд фото с юбиляршей. На одном из снимков Литвинова предстает в образе ведьмы в парике и с огромным крючковатым носом, на другом в кадр попал страстный поцелуй Ренаты и Софьи на сцене.
"Явление по имени Рената. Любимая, непостижимая, смешная, проницательная. Больше, чем друг. С Днем Рождения! Люблю, люблю, люблю. Можно всегда мы будем вместе ❤️ (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала подруге Софья Эрнст.
Поклонники присоединились к поздравлениям, а также посоветовали Эрнст не публиковать столь откровенные фото в соцсетях. Отметим, ранее ходили слухи о нетрадиционных любовных предпочтениях Литвиновой. Якобы актрису связывает многолетний роман с певицей Земфирой. Впрочем, в одном из интервью Земфира опровергла сплетни об интрижке с Ренатой. Вокалистка заявила, что они лишь дружат и сотрудничают в творческом плане.