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Сериалы
Зудина ищет повзрослевшей дочери от Табакова денежное и безопасное место

Зудина ищет повзрослевшей дочери от Табакова денежное и безопасное место

Наследнице звезд надо определиться с будущей профессией.
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В следующем, 2022 году, наследница звезды "Содержанок" Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова, Мария, отметит 16-летие. Не за горами школьный выпускной, поэтому пора задуматься о поступлении в вуз.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

С профессией, по словам Зудиной, ее дочь пока не определилась. В раннем детстве Мария мечтала сниматься в кино и играть в театре, однако со временем ее приоритеты поменялись. Между тем два года назад, как вспоминает Марина, ее наследница вновь задумалась об актерстве.

Марина не знает, что посоветовать дочери по поводу дальнейшей учебы. Артистка переживает. "Когда ты начинаешь задумываться, какая профессия неопасная, интересная и денежная, то понимаешь, что круг таковых сильно сужается, и вопросов возникает больше, чем ответов", – отметила Зудина.

Кроме того, считает актриса, необходимо учитывать склонности ребенка, определить сферу, в которой он талантлив. Одаренные врачи и юристы, рассуждает Марина, хорошо зарабатывают, между тем нельзя забывать, что трудиться в этих сферах сегодня непросто.

На данном этапе вдова Олега Табакова решила отпустить ситуацию и плыть по течению. Иногда, отметила звезда, планировать бессмысленно, потому что обстоятельства оказываются сильнее. В свое время старший сын Марины, Павел, тоже долго определялся с делом жизни. Со временем все устаканилось. Теперь Табаков-младший успешно снимается в кино.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 15:22 Источник: "Антенна-Телесемь" ✓ Надежный источник
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