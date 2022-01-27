Васильев о хитрой и опасной Ребенок из "Танцев со звездами": Отрицательное обаяние

Ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев прокомментировал стиль и внешние данные звезды сериала "Содержанки" и участницы шоу "Танцы со звездами" Александры Ребенок. 41-летняя актриса, считает эксперт, наделена "отрицательным обаянием", которое очень нравится режиссерам. Ребенок – характерная актриса, даже в роли стервы она очаровывает.
По мнению Васильева, звезда "Содержанок" стройна и имеет хорошее телосложение. Между тем историк моды не готов назвать Александру классической красавицей. Дело в том, что у актрисы слишком высокий лоб, вытянутые черты лица и тяжелый взгляд из-за нависшего верхнего века. Александр Александрович обратил внимание на волосы артистки – они практически всегда длинные и уложены в косой пробор. Ребенок идет такая прическа, считает историк моды.
За Александрой закрепилось амплуа железной леди с несгибаемым характером. Гардероб звезды, считает Васильев, вполне соответствует этому образу. В нарядах Ребенок много серых оттенков, встречается цвет слоновой кости, золотой и серебряный, черный. Актриса производит впечатление хитрой и опасной особы, которая всегда "носит с собой пузырек с ядом".
Васильев отметил также, что Ребенок нашла свой стиль, умеет одеваться сексуально, но не вульгарно. Одежда артистки всегда работает на поддержание ее имиджа отрицательной героини.