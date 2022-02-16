Ставшая бабушкой Марина Зудина высказалась о скандале: Отыгрываться на ребенке – грех!

Звезда сериала "Содержанки" Мария Зудина – мама двоих детей. От режиссера Олега Табакова актриса родила сына Павла и дочь Марию. Старший отпрыск уже сделал Зудину бабушкой. В августе 2020-го у Табакова-младшего родилась дочь Миа. О появлении внучки знаменитость узнала не сразу. Целый месяц от актрисы утаивали пополнение.
Материнское сердце Зудиной болит не только за родных детей и внучку. Как оказалось, актриса переживает за юную фигуристку Камилу Валиеву. В личном микроблоге Марина прокомментировала скандал, в центре которого оказалась спортсменка.
Звезда "Содержанок" напомнила, что Камила – ровесница ее дочери Марии. По словам Зудиной, Валиева, еще ребенок, однако многие об этом забыли. В том, что сейчас происходит, вины спортсменки нет. За то, какие препараты и добавки принимает девочка, ответственность должны нести взрослые, считает артистка.
"Отыгрываться на ребенке – грех! Надо понимать, кто за этим стоит!" – рассудила Зудина.
Знаменитость добавила, что спорт всегда был частью политики, а спортсмены всегда отвечали за имидж страны. От участников Олимпийских игр требуют побед любой ценой. Между тем в проблемных ситуациях именно спортсмены оказываются под ударом, а спортивные чиновники выходят сухими из воды.
В любом виде спорта, отметила звезда "Содержанок", дети подвергаются колоссальным нагрузкам. Как оказалось, тетя Марины – врач, родственница знаменитости много лет работала с гимнастками. Еще в детстве Зудина узнала, что юным спортсменкам делают специальные уколы, чтобы месячные не приходили во время соревнований. И это тоже всегда было ответственностью взрослых – родителей и тренеров, считает Зудина.
"Я смотрю на дочь, которую безмерно люблю и испытываю боль, представляя, через что проходит Камила!" – призналась актриса.