Высокое назначение Хабенского сказалось на Мороз

Радостную новость поклонникам актеров сообщила пресс-служба культурного учреждения. Информация размещена в официальном инстаграм-аккаунте заведения.
Дарья Мороз уволилась из театра летом 2020 года, но полностью сотрудничество с экс-работодателем не прекратила. Актриса появлялась на сцене храма Мельпомены в качестве приглашенной звезды. Поговаривали, что знаменитость забрала трудовую из МХТ из-за разногласий с худруком Сергеем Женовачем.
Недавно Женовач оставил свое кресло. Его место занял актер Константин Хабенский. Новый худрук вернул в репертуар некоторые снятые предшественником спектакли и пригласил на работу ранее уволенных артистов. К примеру, на сцене МХТ скоро вновь будет идти постановка "Идеальный муж" режиссера Константина Богомолова.
Отметим, звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз трудилась в МХТ более 17 лет. Знаменитость попала в учреждение сразу после получения диплома актерского факультета Школы-студии МХАТ.
Скоро Дарья Мороз вернется к репетициям в любимом театре. Накануне знаменитость поделилась кадрами, снятыми за кулисами постановки "Карамазовы". Ролик передает отличное настроение актрисы.
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