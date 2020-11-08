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Метод – 2 сезон

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О сериале

Сюжет сериала "Метод" – 2 сезон

С момента событий первого сезона прошел год. Героиня Есеня пытается вернуться к нормальной жизни. Между тем смерть Родиона Меглина – наставника и любимого – оставила в душе красавицы неизгладимый след. Прошлое не выходит из головы девушки, даже после замужества и рождения ребенка.

Есеня стала мамой замечательной девчушки, правда роль родителя не доставляет ей удовольствия. Героиня не может принять малышку. Все меняется, когда за дочерью девушки начинает охотиться маньяк. Евгений Осмысловский, муж героини, помогает найти организатора кровавых убийств.

Что было в прошлых сезонах?

В центре сюжета первого сезона сериала "Метод" герой Родион Меглин, которого играет Константин Хабенский. Меглин – следователь, профессионал экстра-класса, о котором ходят легенды. Дознаватель всегда работает один, он тщательно оберегает собственный секретный метод поиска и поимки преступников.

В отдел, в котором трудится Родион Меглин, приходит стажер – выпускница юрфака Есеня. Родион становится наставником девушки. Бывшая студентка готова с головой окунуться в работу, ведь у нее есть личный мотив: ее мать была убита, а отец скрывает детали случившегося. Героиня уверена, что сможет найти душегуба, который лишил ее родительницы.

Сотрудничество с Меглиным – тяжкое испытание для выпускницы. Есеня все чаще думает о том, что ее наставник не многим отличается от тех маньяков, которых ловит.

Съемочный процесс

Съемки второго сезона "Метод" проходили в Москве. Работа была запущена в мае 2018 года. Во второй части картины в режиссерское кресло сел Александр Войтинский. Он заменил Юрия Быкова, который ушел из проекта из-за "недопонимания" с продюсерами.

К съемкам второго сезона сериала "Метод" привлекали приглашенных звезд. Они играли либо маньяков, либо потерпевших. В эпизодах картины снялись Сергей Гармаш и Юлия Франц.

Актеры о сериале

Паулина Андреева, исполнившая роль Есении:

"Будет много крови, обнаженное тело тоже присутствует. Моя героиня прошла очень большую трансформацию как физическую, так и внутреннюю. Именно ради этой роли я остригла волосы, произошло это прямо в кадре. Первый такой опыт в жизни, поэтому расстаться с волосами оказалось сложно".

Константин Хабенский, сыгравший Родиона Меглина:

"Мы шутили, обсуждая продолжение сериала, которое многие хотят видеть: может, у него сердце с правой стороны? И вдруг щелкнуло: вполне возможно, что у этого чувака смещенное сердце. Просто и элементарно. Я звоню друзьям, кардиохирургам и спрашиваю: "Как много людей живут со смещенным сердцем?". Мне говорят: "Сплошь и рядом. Продолжительность жизни – любая".

Режиссер сериала "Метод-2" Александр Войтинский:

"Съемки длились почти год, часто мы находились вдали от дома, в полях и лесах, месили грязь сапогами, сражались с комарами, мокли под дождем, задыхались в дыму, обливались (искусственной) кровью, дрались, стреляли из разных видов оружия, падали из окон, горели и тонули. Я похудел на 15 килограммов, осунулся и потерял веру в людей. Прекрасное время, о котором теперь только мечтать…"

Интересные факты о сериале "Метод" – 2 сезон

  • Для режиссера Александра Войтинского "Метод" – первый сериал в карьере;
  • Паулина Андреева отказывалась сниматься в морге. Продюсеры обманули актрису, убедив, что настоящих трупов в помещении не будет. Артистка очень испугалась, когда поняла, что всю цену ходила среди реальных мертвецов. Андреева упала в обморок;
  • Во время съемок сцены самосуда, бдительный прохожий вызвал полицию. Приехал наряд, который быстро скрутил съемочную группу. К счастью, все быстро прояснилось;
  • Второй сезон сериала "Метод" успели отснять до пандемии коронавируса.

Где смотреть сериал "Метод" – 2 сезон

Когда новые серии

Судьба сериала зависит от рейтингов. Не исключено, что любовь зрителей вдохновит продюсеров на третий сезон.

Между тем генеральный продюсер картины Иван Самохвалов сообщил, что делать полнометражную версию "Метода" не будут. "Метод" – это драма в чистом виде, она не продается в кино. Тот материал, который уже снят, нельзя порезать и выпустить в прокат. Зрители в основном идут на блокбастеры или комедии. А жизнь человека на уровне сугубо драматического произведения не приводит людей в кино", – высказался о судьбе проекта управляющий партнер продюсерской компании "Среда".

В главных ролях

Паулина Олеговна Андреева
Паулина Олеговна Андреева Есеня Стеклова
Константин Юрьевич Хабенский
Константин Юрьевич Хабенский Родион Викторович Меглин
Александр Андреевич Петров
Александр Андреевич Петров Женя

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