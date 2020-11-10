"Не продается": появилась информация о судьбе сериала "Метод"

Продюсер компании "Среда" Иван Самохвалов порассуждал о судьбе сериала "Метод". Эксперт рассказал, выйдет ли в будущем полнометражная версия проекта.

В эфир Первого канала вернулся нашумевший сериал "Метод". Во втором сезоне зрители следят за жизнью героини Есении, которая начала охоту на маньяка. Поклонники тепло встретили новую часть и уже активно интересуются дальнейшей судьбой картины.

По словам продюсера ленты Ивана Самохвалова, "Метод" вряд ли получит полнометражное продолжение, как это случилось, например, с проектами "Мажор" и "Полицейский с Рублевки". Киношник выделил проблему, которая не позволят сделать фильм с участием Константина Хабенского, Паулины Андреевой и Александра Петрова.

Иван Самохвалов подчеркнул, что он и его коллеги по сериалу хотели бы отправить "Метод" в кинотеатры. Между тем есть вероятность, что в прокате такая картина провалится. Тому есть объективные причины.

"Метод" – это драма в чистом виде, она не продается в кино. Тот материал, который уже снят, нельзя порезать и выпустить в прокат", – сказал продюсер.

Дело в том, что посетители кинотеатров в большинстве своем предпочитают комедии и блокбастеры. Драматические истории не пользуются популярностью у такой публики.

Продюсер компании "Среда" привел в пример трилогию "Гоголь". Проект окупился, собрав более полутора миллиарда рублей. В данном случае сериал смогли преобразовать в фильм благодаря исторической фактуре и жанру. "Гоголь" – блокбастер.