"Тело не забрали": Паулине Андреевой пришлось сниматься с трупом

Жена Федора Бондарчука поделилась опытом работы с мертвецом. Паулина Андреева проявила актерский талант в морге.

Звезда рассказала о том, как ей и Константину Хабенскому пришлось участвовать в съемках второго сезона сериала "Метод" с настоящим трупом. В один из рабочих дней площадкой для записи киносцен был морг. Артисты были убеждены в том, что под морг замаскируют свободное пространство и им не придется иметь дело с настоящим местом окончательной регистрации граждан. Однако ожидания Паулины Андреевой и ее коллеги не оправдались.

По приезде в утвержденную локацию Хабенский перепутал статистов с сотрудниками морга, а затем работу над съемками проекта приостановили на пару часов, так как в учреждении занимались вывозом человеческих останков. "Проходит время, и выясняется, что одно тело не забрали. Перевозить его из одной комнаты в другую никто не захотел.", – заявила актриса. Она добавила, что это послужило причиной записи дублей с мертвецом.

Паулина Андреева сообщила, что тяжелые условия работы на съемках сериала были не единожды. Как-то раз актеры перевоплощались в своих героев на кладбище. Это было стандартное место захоронения, где периодически начинались погребальные шествия. Когда на кладбище приходили люди, чтобы проводить покойников в последний путь, артисты быстро покидали место съемок. По словам Паулины Андреевой, актеры не хотели мешать похоронам и чувствовали человеческое горе.