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Сериалы

"Тело не забрали": Паулине Андреевой пришлось сниматься с трупом

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Жена Федора Бондарчука поделилась опытом работы с мертвецом. Паулина Андреева проявила актерский талант в морге.
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Звезда рассказала о том, как ей и Константину Хабенскому пришлось участвовать в съемках второго сезона сериала "Метод" с настоящим трупом. В один из рабочих дней площадкой для записи киносцен был морг. Артисты были убеждены в том, что под морг замаскируют свободное пространство и им не придется иметь дело с настоящим местом окончательной регистрации граждан. Однако ожидания Паулины Андреевой и ее коллеги не оправдались.

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По приезде в утвержденную локацию Хабенский перепутал статистов с сотрудниками морга, а затем работу над съемками проекта приостановили на пару часов, так как в учреждении занимались вывозом человеческих останков. "Проходит время, и выясняется, что одно тело не забрали. Перевозить его из одной комнаты в другую никто не захотел.", – заявила актриса. Она добавила, что это послужило причиной записи дублей с мертвецом.

Паулина Андреева сообщила, что тяжелые условия работы на съемках сериала были не единожды. Как-то раз актеры перевоплощались в своих героев на кладбище. Это было стандартное место захоронения, где периодически начинались погребальные шествия. Когда на кладбище приходили люди, чтобы проводить покойников в последний путь, артисты быстро покидали место съемок. По словам Паулины Андреевой, актеры не хотели мешать похоронам и чувствовали человеческое горе.

Автор: 7 ноября 2020, 13:24 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Паулина Андреева осталась без волос

комментарии

Ответить:

Ирина
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Господи, добрые люди! Прошу Вac о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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