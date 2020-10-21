"Ну не звонят, ну и ладно": Хабенский остался не у дел

Константин Хабенский высказался о самоизоляции, случившейся в связи с пандемией коронавируса. Известный актер признался, что обнаружил пользу в вынужденном простое, хотя и не стал скрывать своего страха остаться вообще без работы.

Константин Хабенский считается одним из самых востребованных актеров отечественного кинематографа. Кроме того, артист – желанный гость и на театральных подмостках. Актер пользуется бешеной популярностью. Например, многочисленные поклонники с нетерпением ждут продолжение сериала "Метод", в котором Константин Хабенский сыграл в тандеме с актрисой Паулиной Андреевой.

Однако весной в связи с пандемией коронавирусной инфекции артист оказался не у дел, как и все его коллеги. Впрочем, сам Константин Хабенский нашел плюсы в этом вынужденном простое. Благодаря этой паузе у артиста появилась возможность побыть дома с семьей и заняться по-настоящему важными делами.

"Я научился готовить уху на костре. Купил токарный станок и наточил все ножи. Я люблю чинить, ремонтировать что-то, крутить, вертеть, ошибаться, ломать, восстанавливать. Повесить турник на стенку, починить электропроводку – пожалуйста! Это все то, чему нас учили еще на уроках труда и что, я считаю, мужчина должен уметь делать", – рассказал артист.

По словам Константина Хабенского, он наконец смог полноценно провести время с детьми, которых он видел либо еще спящими, либо уже спящими. "А тут они, можно сказать, увидели меня при свете дня. Я считаю, что это большое достижение", – с улыбкой отметил актер.

Впрочем, признался Константин Хабенский, у него, как и у любого другого актера, есть страх лишиться работы, что его перестанут звать на съемки, что забудут. "Это нормальный страх. Это у всех. Именно поэтому, не останавливаясь, из фильма в фильм актеры прыгают… К счастью, такое рваное расписание, которое нам подкинула жизнь в последнее время, научило меня успокаиваться. Я выдохнул: ну не звонят, ну и ладно", – сообщил актер.

Напомним, Константин Хабенский женат дважды. С 2000 года актер состоял в браке сжурналисткой Анастасией Смирновой. Через семь лет у пары появился сын Иван. Однако в 2008 году супруга актера умерла из-за опухоли головного мозга.

В 2013 году Константин Хабенский женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Ольга Литвинова. В этом браке у актеров на свет появилось две дочери.