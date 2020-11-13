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Сериалы

"Были в странном окололюбовном тандеме": известная актриса о Хабенском и съемках в "Методе-2"

Юлия Хлынина. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Юлия Хлынина рассказала о непростом периоде в жизни. Выпутаться из трудного положения знаменитости помогли съемки во втором сезоне сериала "Метод".
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Как рассказала артистка, несколько лет назад у нее случилось "голодное лето". Юлия Хлынина осталась без работы – театральный сезон закрылся, съемок на горизонте тоже не было. Знаменитость думала переждать вынужденный простой, однако ее "одолел пустой холодильник".

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К счастью, Хлыниной посчастливилось попасть во второй сезон сериала "Метод". По словам Юлии, проект оказал ей, еле сводящей концы с концами, финансовую поддержку. Эпизодическая роль неблагополучной девушки с розовыми локонами по имени Ляля спасла артистку от безденежья. Персонаж помог Юлии избавиться от вороха психологических проблем – в кадре актриса выстрадала все свои переживания.

Юлия Хлынина добавила, что благодаря второму сезону сериала "Метод" она смогла вновь встретиться с Константином Хабенским. Актриса горячо любит коллегу по цеху. Ранее знаменитости уже снимались вместе.

"В фильме "Селфи" мы с Константином Юрьевичем были в странном окололюбовном тандеме палача и жертвы, с постоянной сменой масок и ролей", – написала Юлия в личном микроблоге.

В сериале "Метод" персонажи Хлыниной и Хабенского вновь встречаются в криминальной обстановке. Но, как заметила Юлия, на этот раз судьбы их героев не переплетаются, а идут параллельно.

Как писали "Дни.ру", второй сезон сериала "Метод" стартовал на Первом канале 8 ноября. События новой части разворачиваются через 12 месяцев после кончины героя Родиона Меглина. В центре событий оказывается ученица следователя Есеня.

Автор: 13 ноября 2020, 11:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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