"Галлюцинация умирающего мозга": неясный финал 2 сезона сериала "Метод" взорвал Сеть

28 марта Первый канал показал заключительный эпизод ленты с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Финал второй части сериала "Метод" оставил место для продолжения.

В предпоследней серии свежего сезона теленовеллы зрители наконец узнали, кто скрывался под маской убийцы "Ты меня не поймаешь". Злодеем оказывается психолог Игорь Самарин, работающий в полиции. Он ненавидит Родиона Меглина и причина тому – детские травмы.

В финальном эпизоде второй части "Ты меня не поймаешь" похищает Веру – дочь героини Есени Стекловой. Девочку он прячет в доме Меглина. Самарин вынуждает женщину сражаться со своим наставником. Маньяк также обвиняет Родиона в смерти собственных родителей и убеждает того убить Есеню. В схватке Меглин ранит Стеклову, затем бьет ее лезвием ножа в область сердца также, как и она его когда-то.

Позднее выясняется, что герои разыграли перед маньяком спектакль. Есеня жива, она убивает помощника Игоря. Меглин, в свою очередь, устраняет самого Самарина.

В последних сценах Стеклову отстраняют от работы, а ее наставника собираются вновь упечь в психушку. Меглин сбегает. Вместе герои отправляются к морю. Они едут в машине по дороге, затем авто взмывает в небеса.

Отметим, что финал второго сезона сериала "Метод" взорвал соцсети и разделил зрителей. Кому-то концовка показалась символичным хэппи-эндом, другие же настаивали, что последнюю серию сценаристы "слили". Завершающие кадры показались аудитории невнятными и оставили много вопросов. Может ли сцена с полетом на автомобиле быть галлюцинацией умирающего Меглина? Возможно, что Есеня на самом деле скончалась и это ее личный рай? Эпизод с автомобилем – это задел на продолжение истории?

"Итого пять месяцев заради финала, который тьфу какая дрянь😭(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ребят, нам показали то, что хотели показать. Не додумывайте и не стройте иллюзий, никаких подводных камней и скрытых смыслов нет… А финальная сцена – просто баловство Войтинского, никто не умер)", "Последняя серия, конечно, столько завершенных сюжетных линий поломала вместо того, чтобы... Но да ладно, это нормально для жанра. Уехать в закат и хэппи-энд, а то, что дорожки ведут не туда, так это, может, и вовсе галлюцинация умирающего мозга", – рассуждают пользователи Сети.