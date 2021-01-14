"Спешил на годовщину": обнародованы детали смерти звезды сериалов "Метод" и "Глухарь"

По словам Крыжанской, в день кончины Гусев снимался в сериале "Скорая помощь". Завершив работу, артист сел в свой автомобиль и отправился домой. Дмитрия ждала супруга. Звезда сериала "Глухарь" и его избранница собирались отметить годовщину свадьбы.
"Он буквально 500 метров отъехал на машине", – сказала Крыжанская. По словам Марии, артисту стало плохо за рулем. Агент полагает, что причиной смерти стала остановка сердца. В любом случае близкие Гусева ждут заключения экспертов.
Мария Крыжанская подчеркнула, что артист не жаловался на здоровье. На съемках Дмитрий чувствовал себя хорошо. Особой загруженности на работе у Гусева не было.
Напомним, звезда сериала "Глухарь" скончалась вечером 13 января. Актера нашли в салоне припаркованного авто. Знаменитость была без сознания и давила на педаль газа. Прибывшие медики констатировали смерть артиста.
В Сети считают, что участников проекта "Глухарь" преследует злой рок. Дмитрий Гусев стал 11-м умершим актером теленовеллы.
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