Паулина Андреева станет женой Александра Петрова

В новой части сериала "Метод" героиня Есеня, роль которой исполняет Андреева, горюет из-за смерти избранника Родиона. Персонаж Паулины решается на замужество. Девушка примет предложение руки и сердца героя Александра Петрова и родит замечательную девочку.
Материнство станет испытанием для центрального персонажа сериала "Метод". Есене будет сложно принять отпрыска. Ситуация изменится после появления в жизни героини маньяка. Злоумышленник, действующий под псевдонимом "Ты меня не поймаешь", объявит охоту на ребенка.
Как писали "Дни.ру", съемки второго сезона сериала "Метод" шли не по графику. В планы киношников вмешалась пандемия коронавируса и самоизоляция. Звезда телепроекта Константин Хабенский провел вынужденный отпуск с пользой. Знаменитость была с родными.
За карантин Хабенский научился готовить уху на костре. Константин наточил все ножи в доме, для этого он специально купил токарный станок. Также знаменитость занималась мелким ремонтом дома. Как оказалось, артист обожает работать руками.
Отметим, что во втором сезоне сериала "Метод" появятся новые лица. В новой части будут: Сергей Гармаш, Егор Корешков, Роман Маякин, Юлия Хлынина и другие.
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